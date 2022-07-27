SUCESION INTESTADA
Por ante mi Oficio Notarial, sito en calle Rioja Nº 600, Nauta, se ha presentado el señor: MINOR MARICHE MENDOZA, solicitando la SUCESION INTESTADA de su extinta cónyuge: LOURDES ROSA SOLIS JARA, fallecido AB-Intestado el 28 de Agosto del 2021; teniendo como último domicilio, el predio ubicado en la Av. Circular s/n, Nauta-Loreto-Loreto, lo que comunico para que los que se crean con derecho lo hagan valer conforme a ley.
Nauta, 28 de Junio del 2022.
GAMANIEL MALLQUI MINAYA
ABOGADO NOTARIO DE LORETO
V-1(27)B/5197
S/ 25.50
SUCESION INTESTADA
Ante mi oficio Notarial ubicado en Jirón Morona Nº 219 – Iquitos, ROBERTO JESUS TAVARES REYES, solicita la SUCESIÓN INTESTADA de: GRACIELA REYES DE TAVARES (DNI Nº 05315213), fallecida en Iquitos – Maynas – Loreto, el 17 de octubre de 2018; y de JORGE ROBERTO TAVARES MAYOLA (DNI Nº 05288001), fallecido en Punchana – Maynas – Loreto, el 26 de febrero de 2022. Lo que se publica a efecto de los que tengan vocación hereditaria se apersonen dentro del plazo de 15 días útiles.
Iquitos, 19 de julio de 2022.
SANTIAGO RAFAEL CARDENAS VILLACORTA
ABOGADO NOTARIO DE IQUITOS
V-1(27)F/8736
S/ 28.80
SUCESION INTESTADA
Ante mi oficio Notarial ubicado en Jirón Morona Nº 219 – Iquitos, MARILUZ CABALLA LEON, en representación de su menor hija: MARY SCOLY SHAHUANO CABALLA, solicita la SUCESIÓN INTESTADA de: NILTON SHAHUANO DASOUZA (DNI Nº 05848966), fallecido en Iquitos – Maynas – Loreto, el 06 de Febrero de 2021. Lo que se publica a efecto de los que tengan vocación hereditaria se apersonen dentro del plazo de 15 días útiles.
Iquitos, 19 de julio de 2022.
SANTIAGO RAFAEL CARDENAS VILLACORTA
ABOGADO NOTARIO DE IQUITOS
V-1(27)F/8736
S/ 25.20
PUBLICACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA
POR ANTE MÍ, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 163 – IQUITOS, RICHARD SOPLIN GONZALES, EN SU CALIDAD DE CÓNYUGUE SUPÉRSTITE, SOLICITA LA DECLARACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA DE SU FINADA CÓNYUGUE: MARLENE ASTE DE SOPLIN, CON ULTIMO DOMICILIO EN CALLE JESUS PAENZ N° 281 – IQUITOS, FALLECIDA EL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2022, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITAL III IQUITOS – PUNCHANA, LO QUE SE HACE SABER PARA LOS FINES PERTINENTES DE LEY.
IQUITOS, 22 DE JULIO DEL AÑO 2022
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO – NOTARIO DE MAYNAS
V-1(27)F/8738
S/ 30.00
SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ: MARTHA GLORIA RODRIGUEZ REATEGUI QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA QUE EN VIDA FUERA, SU SEÑORA MADRE, DOÑA: INES REATEGUI VELA, IDENTIFICADA CON DNI N° 05265823, FALLECIDA EL 19 DE ABRIL DEL AÑO 2022, EN EL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO. QUIEN TUVO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN JIRON 9 DE DICIDEMBRE N° 984, DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO. INDICANDO COMO LOS UNICOS Y PRESUNTOS HEREDEROS, A LA SOLICITANTE Y SUS HERMANOS DE NOMBRE: TULIA RODRIGUEZ REATEGUI Y ROSA SELENE CAMPOS REATEGUI. LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN A LA MENCIONADA CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES CLUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(27)F/8739
S/ 43.50
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN EDILBERTO VALLES N° 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ DOÑA MARTHA LUZ VARGAS DE RUIZ, QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DEL QUIEN EN VIDA FUERA SU CONYUGE DON WENCESLAO RUIZ PIÑA, FALLECIDO EL 30 DE JUNIO DEL 2022, EN EL DOMICILIO CALLE ARGENTINA MANZANA E LOTE 18- PUNCHANA- MAYNAS- LORETO; TENIENDO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ARGENTINA MANZANA E LOTE 18, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGIÓN LORETO. INDICANDO COMO HEREDERA A LA REFERIDA SOLICITANTE EN SU CALIDAD DE CONYUGE. – LO QUE SE PUBLICA A EFECTOS DE QUE LOS QUE SE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES CLUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(27)F/8739
S/ 39.00
SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ: CINTHYA ERIKA VILCHEZ TUNJAR QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA QUE EN VIDA FUERA, SU SEÑORA MADRE, DOÑA: AZUCENA TUNJAR MONTES, IDENTIFICADA CON DNI N° 05349328, FALLECIDA EL 19 DE JULIO DEL AÑO 2022, EN EL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO. QUIEN TUVO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN URBANIZACION TAMBO B-4, DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO. INDICANDO COMO LOS UNICOS Y PRESUNTOS HEREDEROS, A LA SOLICITANTE Y SUS HERMANOS DE NOMBRE: BRYAN JOHEL VILCHEZ TUNJAR Y CARLOS FERNANDO VILCHEZ TUNJAR. LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN A LA MENCIONADA CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES CLUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(27)F/8739
S/ 42.90
PUBLICACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA
POR ANTE MI, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN EL JIRÓN MORONA Nº 161 – IQUITOS, DIANA CAROLINA VILCA ARISTA, EN SU CALIDAD DE HIJA BIOLOGICO, SOLICITA LA DECLARACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN FUERA EN VIDA SU MADRE MARTA LUZ ARISTA CHOTA, QUIEN HA FALLECIDO CON FECHA 19 DE MAYO DEL AÑO 2022, EN SU ÚLTIMO DOMICILIO EN CALLE GARCIA CALDERON Nº 206 DE ESTA CIUDAD DE IQUITOS; LO QUE SE HACE SABER PARA LOS FINES PERTINENTES DE LEY.
IQUITOS, 07 DE JULIO DEL AÑO 2022.
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO – NOTARIO DE MAYNAS
V-1(27)F/5199
S/ 30.00