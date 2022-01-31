SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES Nº 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ LA SEÑORA: NELLY TUESTA BAZAN, QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DEL QUE EN VIDA FUE SU CONYUGE, SEÑOR: HUMBERTO PEÑA ESTRADA FALLECIDO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD – HOSPITAL REGIONAL DE LORETO “FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS”, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO, QUIEN TUVO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DOS DE MAYO N° 1543, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO. INDICANDO COMO ÚNICA Y PRESUNTA HEREDERA A LA REFERIDA SOLICITANTE; LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(31)F/8053
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES Nº 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ LA SEÑORA: NORMA LUCIA SANTILLAN ASPAJO, QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA QUE EN VIDA FUE SU SEÑORA MADRE, DOÑA: ANA MARIA ASPAJO DE SANTILLAN, FALLECIDA EL 16 DE JULIO DEL AÑO 2008, EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO, QUIEN TUVO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE AREQUIPA N° 967, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO. INDICANDO COMO ÚNICOS Y PRESUNTOS HEREDEROS A LA SOLICITANTE Y SU HERMANO EDGAR SANTILLAN ASPAJO. LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN A LA MENCIONADA CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(31)F/8053
S/ 20.00
SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ LA SEÑORA: EDEMITA MOLANO VDA. DE CHOTA, QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DEL QUE EN VIDA FUERA SU CÓNYUGE, DON: FEDERICO CHOTA MANZANARES, IDENTIFICADO CON DNI N° 05368296, FALLECIDO EL 15 DE AGOSTO DEL AÑO 1991, EN EL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, QUIEN TUVO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA LA MARINA N° 598-A, DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.- INDICANDO COMO LA ÚNICA Y PRESUNTA HEREDERA A LA SOLICITANTE.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTOS DE QUE LOS QUE SE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(31)F/8053
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES Nº 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ LA SEÑORA: VERONIKA CONSUELO PADILLA GUIMACK, QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA QUE EN VIDA FUE SU SEÑORA MADRE, DOÑA: KATTIA NOREN GUIMACK LOZANO, FALLECIDA EL 26 DE FEBRERO DEL 2018, EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO, QUIEN TUVO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE RAMON CASTILLA 1402, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO. INDICANDO COMO ÚNICA Y PRESUNTA HEREDERA A LA REFERIDA SOLICITANTE; LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN A LA MENCIONADA CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(31)F/8053
S/ 20.00