SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN EDILBERTO VALLES Nº 702 – PUNCHANA, SE PRESENTO: SAUL CAHUACHI NASHNATE, SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN EN VIDA FUERA JOSE CAHUACHI CUMARI, FALLECIDO EL 29 DE ABRIL DEL AÑO 2018, HECHO OCURRIDO EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; TENIENDO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EN EL INMUEBLE UBICADO EN PASAJE FÁTIMA N.º 04, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; EN SU CONDICION DE HIJO BIOLÓGICO DEL CAUSANTE. LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE SE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN A LA MENCIONADA CAUSANTE SE APERSONE DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
Abogado – Notario de Maynas
V-1((27)/F.7708
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702 – PUNCHANA, SE PRESENTO: DANY GISSELA RAMIREZ FLORES, A FIN DE SOLICITAR LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN EN VIDA FUERA EL PADRE DE SUS MENORES HIJOS: EL SEÑOR NEMECIO PANAIFO ANGULO; FALLECIDO CON FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2021, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUS HOSPITAL IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE LORETO; SIENDO SU ÚLTIMO DOMICILIO EN CALLE ROBINSON RIOS MZ. C LT. 6 AH. SOL NACIENTE, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, PARA SOLICITAR EL INICIO DEL PROCESO SUCESORIO Y SE DECLARE COMO ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS A SUS MENORES HIJOS FABRICIO ALEXANDER PANAIFO RAMIREZ Y KIARA TIFFANY PANAIFO RAMIREZ – LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN A LA MENCIONADA CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO Y FORMA QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
Abogado – Notario de Maynas
V-1((27)/F.7708
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES N°702 – PUNCHANA, SE PRESENTO: LUDIE PEGGY MOZOMBITE SOUZA, A FIN DE SOLICITAR LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN EN VIDA FUERA SU PADRE: VICTOR ABELARDO MOZOMBITE MACEDO; FALLECIDO CON FECHA 30 DE SETIEMBRE DEL 2021, EN EL INMUEBLE UBICADO EN URB. SARGENTO LORES J-12, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE LORETO; SIENDO SU ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN URB. SARGENTO LORES J-12, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, PARA SOLICITAR EL INICIO DEL PROCESO SUCESORIO Y SE DECLARE COMO ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS A LA SOLICITANTE, SU MADRE: BETTY SOUZA DE MOZOMBITE Y SUS HERMANOS: LUCIA PATRICIA MOZOMBITE SOUZA, LEONARDO PABLO MOZOMBITE SOUZA Y LINDER PEDRO MOZOMBITE SOUZA.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO Y FORMA QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
Abogado – Notario de Maynas
V-1((27)/F.7708
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
Ante mi Oficio Notarial Ubicado en calle Edilberto Valles Nº 702 – Punchana, se presentó Doña MARIA ANELSIA PISCO DE SABOYA, solicitando la Sucesión Intestada de quien en vida fuera su esposo don MOISES SABOYA SABOYA, fallecido el 14 de Diciembre del 2012, en el Hospital Regional Docente Las Mercedes, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque, donde se encontraba por razones Laborales, teniendo como último domicilio el inmueble ubicado en calle Las Malvinas Mz. J. Lt. 28 AA.HH. Secada Vigneta, distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, región Loreto.- indicando como única y presunta heredera a la solicitante.- Lo que se publica a efecto de los que crean tener vocación hereditaria con relación al mencionado causante se apersonen dentro del plazo que la Ley establece.
JORGE I. CAVIDES LUNA
Abogado – Notario de Maynas
V-1((27)/F.7708
S/ 20.00