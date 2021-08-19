SUCESIONES

SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MÍ, VLADYMIR VILLARREAL BALBIN, CON OFICINA SITO EN AV. MARISCAL CÁCERES N° 592 – IQUITOS, SE HA PRESENTADO JUAN JOSE RODRIGUEZ PACAYA, SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE SU DIFUNTO PADRE JUAN JOSE RODRIGUEZ RAMIREZ, FALLECIDO EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2020, EN EL HOSPITAL III IQUITOS PUNCHANA/MAYNAS/LORETO; Y HABIENDO SIDO SU HABIENDO SIDO SU ÚLTIMO DOMICILIO EN PROLONG. PIURA 1020 ASENT. H. PETRO PERU, PUNCHANA/MAYNAS/LORETO, LAS PERSONAS QUE CREAN TENER VOCACIÓN SUCESORIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE, LO HAGAN VALER EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LEY.
IQUITOS, 16 DE AGOSTO DEL 2021.
Dr. VLADYMIR VILLARREAL BALBIN
NOTARIO PUBLICO DE IQUITOS
V-1(19)F/7462
S/ 20.00
SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MÍ, VLADYMIR VILLARREAL BALBIN, CON OFICINA SITO EN AV. MARISCAL CÁCERES N° 592 – IQUITOS, SE HA PRESENTADO ERIKA BARRERA VARGAS DE ESPINOZA, PARA SOLICITAR LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN EN VIDA FUE EL SEÑOR REINER ESPINOZA PADILLA, FALLECIDO, EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2021, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITAL III IQUITOS, PUNCHANA/MAYNAS/LORETO; Y HABIENDO SIDO SU ÚLTIMO DOMICILIO EN CALLE AMERICA MZ. F LOTE 1 NRO. 119 ALTURA CDRA 17 PEVAS, IQUITOS/MAYNAS/LORETO. LAS PERSONAS QUE CREAN TENER VOCACIÓN SUCESORIA CON RELACIÓN A LA MENCIONADA CAUSANTE, LO HAGAN VALER EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LEY.
IQUITOS, 07 DE JULIO DEL 2021.
Dr. VLADYMIR VILLARREAL BALBIN
NOTARIO PUBLICO DE IQUITOS
V-1(19)F/7462
S/ 20.00
SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MÍ, VLADYMIR VILLARREAL BALBIN, CON OFICIO NOTARIAL EN LA AV. MARISCAL CÁCERES N°592 IQUITOS. LUZ MARIA VELARDE TITO, SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE SU DIFUNTO CÓNYUGE PEDRO LOPEZ TAMABI, FALLECIDO EL 18/FEBRERO/2021, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD III IQUITOS, PUNCHANA/MAYNAS/LORETO; Y HABIENDO SIDO SU ÚLTIMO DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE CABALLERO LASTRE 120, IQUITOS/MAYNAS/LORETO; LAS PERSONAS QUE CREAN TENER VOCACIÓN SUCESORIA Y/O OPOSICIÓN CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE, LO HAGAN VALER EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LEY.
IQUITOS, 13 DE AGOSTO DEL 2021.
Dr. VLADYMIR VILLARREAL BALBIN
NOTARIO PUBLICO DE IQUITOS
V-1(19)F/7462
S/ 20.00
SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MÍ, VLADYMIR VILLARREAL BALBIN, CON OFICIO NOTARIAL EN LA AV. MARISCAL CÁCERES N°592 IQUITOS. LOYDA MARINA CASTEL CURTO VDA DE SOTO, SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE SU DIFUNTO CÓNYUGE LUIS SOTO RIOS, FALLECIDO EL 21/01/2020, EN EL HOSPITAL III IQUITOS, PUNCHANA/MAYNAS/LORETO; Y HABIENDO SIDO SU ÚLTIMO DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE JOSE PEREZ LOZANO 146, IQUITOS/MAYNAS/LORETO; LAS PERSONAS QUE CREAN TENER VOCACIÓN SUCESORIA Y/O OPOSICIÓN CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE, LO HAGAN VALER EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LEY.
IQUITOS, 13 DE AGOSTO DEL 2021.
Dr. VLADYMIR VILLARREAL BALBIN
NOTARIO PUBLICO DE IQUITOS
V-1(19)F/7462
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES Nº 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ LA SEÑORA: ROSARIO LANARO DE PANAIFO, QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DEL QUE EN VIDA FUE SU CONYUGE, SEÑOR: ALBERTO LEONCIO PANAIFO LAULATE, FALLECIDO EL 12 DE ENERO DE 1996, EN EL DOMICILIO DE CALLE BAGAZAN MZ. U LOTE 09, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO; QUIEN, TUVO COMO ULTIMO DOMICILIO, EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE BAGAZAN MZ. U LOTE 09, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO. INDICANDO COMO ÚNICA Y PRESUNTA HEREDERA A LA SOLICITANTE. LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE, SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(19)F/7463
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES Nº 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ LA SEÑORA: SUSANA GUZMAN PEÑA, QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA QUE EN VIDA FUE SU SEÑORA MADRE, DOÑA: ANGELICA PEÑA PEREA, FALLECIDA EL 06 DE AGOSTO DEL 2021, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD – HOSPITAL III IQUITOS – AVENIDA LA MARINA S/N, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO. QUIEN TUVO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN EL AA.HH. JORGE CHAVEZ MZ. A LOTE 27, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO; INDICANDO COMO ÚNICA Y PRESUNTA HEREDERA A LA SOLICITANTE. LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN A LA MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(19)F/7463
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES Nº 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ LA SEÑORA: KELICA PEREZ YUMBATO, QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA QUE EN VIDA FUE SU SEÑORA MADRE, DOÑA: ELEOVINA YUMBATO SHUPINGAHUA, FALLECIDA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, EN LA CALLE BELLO HORIZONTE N° 3248, DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO. QUIEN TUVO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE BELLO HORIZONTE N° 3248 – ASENTA MIENTO HUMANO BELLO HORIZONTE, DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO. INDICANDO COMO ÚNICA Y PRESUNTA HEREDERA A LA REFERIDA SOLICITANTE. LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN AHEREDITARIA CON RELACIÓN A LA MENCIONADA CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(19)F/7463
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES Nº 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ LA SEÑORA: KELICA PEREZ YUMBATO, QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA QUE EN VIDA FUE SU SEÑOR PADRE, DON: ANTONIO PEREZ ZAMBRANO, FALLECIDO EL 16 DE FEBRERO DEL 2015, EN EL CENTRO UNION LUPUNA DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO. QUIEN TUVO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE BELLO HORIZONTE N° 3248 – AA.HH. BELLO HORIZONTE, DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO. INDICANDO COMO ÚNICA Y PRESUNTA HEREDERA A LA REFERIDA SOLICITANTE. LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN AHEREDITARIA CON RELACIÓN A LA MENCIONADA CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(19)F/7463
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES N°702 – PUNCHANA, SE PRESENTO: BLANCA ISABEL GONZALES ARANA A FIN DE SOLICITAR LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN EN VIDA FUERA SU HERMANA: EMILIA LUZ GONZALES ARANA; FALLECIDA CON FECHA 25 DE MARZO DEL 2021, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITAL III IQUITOS (ESSALUD), SITO EN LA AV. LA MARINA S/N, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; SIENDO SU ULTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE BOLOGNESI 1020, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, PARA SOLICITAR EL INICIO DEL PROCESO SUCESORIO Y SE DECLARE COMO UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA A LA SOLICITANTE.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO Y FORMA QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(19)F/7463
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES Nº 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ: ANGELES PAOLA GONZALEZ MORI, QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DEL QUE EN VIDA FUE SU SEÑOR PADRE, DON: JORGE ENRIQUE GONZALEZ MORI, FALLECIDO EL13 DE FEBRERO DEL AÑO 2021, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS, DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO0. QUIEN TUVO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE FIZTCARRALD N° 213, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO. INDICANDO COMO ÚNICO Y PRESUNTO HEREDERO A LA SOLICITANTE. LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(19)F/7463
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES Nº 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ LA SEÑORA: EVA GRACIELA RENGIFO CARDENAS VDA DE MACEDO, QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DEL QUE EN VIDA FUE SU CONYUGE, DON: JOSE MARCELO MACEDO LOZANO, FALLECIDO EL 18 DE JUNIO DEL 2019, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD – CENTRO MEDICO NAVAL CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAVARA, DEL DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. QUIEN TUVO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE GENERAL MERINO MANZANA G LOTE 4 – PUEBLO JOVEN PUNCHANA, DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO. INDICANDO COMO ÚNICA Y PRESUNTA HEREDERA A LA REFERIDA SOLICITANTE. LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN AHEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONAOO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(19)F/7463
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES Nº 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ LA SEÑORA: LIDER SOTO DEL AGUILA, QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA QUE EN VIDA FUE SU HIJA: LIDER CALAMPA SOTO, FALLECIDA EL 28 DE JUNIO DEL 2006, EN EL HOSPITAL SERGIO E. BERNALES – COLLIQUE, DEL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA Y REGION LIMA. QUIEN TUVO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE LIBERTAD N° 750, DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO. INDICANDO COMO ÚNICA Y PRESUNTA HEREDERA A LA REFERIDA SOLICITANTE. LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN AHEREDITARIA CON RELACIÓN A LA MENCIONADA CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(19)F/7463
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES N°702 – PUNCHANA, SE PRESENTO: LUIS CESAR ROCHA ARRIAGA A FIN DE SOLICITAR LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIENES EN VIDA FUERAN SUS PADRES: LUIS CESAR ROCHA ARIAS Y LILA ARRIAGA DE ROCHA; SIENDO QUE, CON FECHA 13 DE MARZO DEL 2021, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITAL REGIONAL DE LORETO “FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS”, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; INFORTUNADAMENTE FALLECIO SU PADRE EL SEÑOR LUIS CESAR ROCHA ARIAS; Y QUE, CON FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2006, EN LA CLINICA ADVENTISTA ANA STAHA, SITO EN AV. LA MARINA S/N, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; INFORTUNADAMENTE FALLECIO SU MADRE LA SEÑORA LILA ARRIAGA DE ROCHA; QUIENES TUVIERON COMO ULTIMO DOMICILIO CALLE ALZAMORA 1220, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO. ASIMISMO, PARA SOLICITAR EL INICIO DEL PROCESO SUCESORIO Y SE DECLARE COMO UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO AL SOLICITANTE.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO Y FORMA QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(19)F/7463
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES Nº 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ: CECILIA MARIBEL BARBOZA GAMARRA, QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE LOS QUE EN VIDA FUERON SUS SEÑORES PADRES: DON, MANUEL BARBOZA HUANI, FALLECIDO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2015; Y, CECILIA GAMARA TUESTA VDA DE BARBOZA, FALLECIDA EL 25 DE MARZO DEL 2018; QUIENES, TUVIERON COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 – S 18 – PP.JJ. BAGAZAN, DEL DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO. INDICANDO COMO ÚNICA Y PRESUNTA HEREDERA A LA SOLICITANTE. LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN A LOS MENCIONADOS CAUSANTES SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(19)F/7463
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES N°702 – PUNCHANA, SE PRESENTO: YRIS LOZANO GONGORA A FIN DE SOLICITAR LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN EN VIDA FUERA SU CONYUGE: PABLO FARFAN CARRASCO; FALLECIDO CON FECHA 31 DE ENERO DEL 2021, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NACIONAL CAYETANO HEREDIA, SITO EN EL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; SIENDO SU ULTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN AV. ABELARDO QUIÑONES A-06, SECTOR 8, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, PARA SOLICITAR EL INICIO DEL PROCESO SUCESORIO Y SE DECLARE COMO UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA A LA SOLICITANTE.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO Y FORMA QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(19)F/7463
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES N°702 – PUNCHANA, SE PRESENTO: JOBA SILVA DE ANGULO A FIN DE SOLICITAR LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN EN VIDA FUERA SU CONYUGE: TADEO ANGULO TORRES; FALLECIDA CON FECHA 12 DE ABRIL DEL 2021, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITAL III IQUITOS (ESSALUD), SITO EN LA AV. LA MARINA S/N, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; SIENDO SU ULTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE PROGRESO 502-09 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, PARA SOLICITAR EL INICIO DEL PROCESO SUCESORIO Y SE DECLARE COMO UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA A LA SOLICITANTE.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO Y FORMA QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(19)F/7463
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES N°702 – PUNCHANA, SE PRESENTO: ZULEMA MURRIETA LOMAS A FIN DE SOLICITAR LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN EN VIDA FUERA SU CONYUGE: WILSON AMARINGO LOPEZ; FALLECIDO CON FECHA 28 DE JULIO DEL 2021, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITAL III IQUITOS (ESSALUD), SITO EN LA AV. LA MARINA S/N, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; SIENDO SU ULTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN PASAJE TENIENTE CLAVERO 01, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, PARA SOLICITAR EL INICIO DEL PROCESO SUCESORIO Y SE DECLARE COMO UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA A LA SOLICITANTE.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO Y FORMA QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(19)F/7463
S/ 20.00
SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ LA SEÑORA: EVA MARIA LOJA ALEMAN, QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA QUE EN VIDA FUERA SU MADRE, DOÑA: NELDA AIDA ALEMAN VDA. DE LOJA, FALLECIDA EL 17 DE ENERO DEL AÑO 2021, EN EL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, QUIEN TUVO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN LA URBANIZACION SARGENTO LORES N° J-4, DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.- INDICANDO COMO LOS ÚNICOS Y PRESUNTOS HEREDEROS A LA SOLICITANTE Y SUS HERMANOS CARLOS MARCELINO LOJA ALEMAN, WALTER ALBERTO LOJA ALEMAN, JUAN FRANCISCO LOJA ALEMAN, VICTOR RENDER LOJA ALEMAN Y EDUARDO ANTONIO LOJA ALEMAN.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTOS DE QUE LOS QUE SE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN A LA MENCIONADA CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(19)F/7465
S/ 20.00