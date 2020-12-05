SUCESIONES

SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MÍ, MARCO ANTONIO VELA MARROQUIN, NOTARIO DE LORETO, CON OFICINA EN JIRÓN RICARDO PALMA 342 – IQUITOS; DE CONFORMIDAD CON LA LEY 26662 SE PRESENTÓ GILBERTO ZAGACETA RUMRRILL, SOLICITANDO LA SUCESIÓN INTESTADA DE JENNY ESTHER CARRASCO MONTAÑEZ, FALLECIDO EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN LA CIUDAD DE IQUITOS, TENIENDO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL UBICADO EN CALLE PEVAS Nº 1022, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; SEÑALANDO COMO PRESUNTOS HEREDEROS A GILBERTO ZAGACETA RUMRRILL COMO ESPOSO DE LA CAUSANTE Y A DANIEL ALBERTO ZAGACETA CARRASCO COMO HIJO DE LA CAUSANTE; LO QUE SE PUBLICA A FIN DE QUE LAS PERSONAS QUE CREAN TENER VOCACIÓN SUCESORIA SOBRE EL CAUSANTE LO HAGAN VALER EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LEY.
IQUITOS, 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.
MARCO ANTONIO VELA MARROQUIN
NOTARIO DE LORETO
V-1(07)/F.6418
S/ 20.00
SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ: LILIBETH MARIA MACUYAMA PANDURO QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DEL QUE EN VIDA FUERA, SU SEÑOR PADRE, DON: RICARDO MACUYAMA JARAMILLO, FALLECIDO EL 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2020, EN LA CIUDAD DE IQUITOS. QUIEN TUVO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE FRANCISCO BOLOGNESI MZ. I, LOTE 14, DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO. INDICANDO COMO LAS UNICAS Y PRESUNTAS HEREDERAS, A LA SOLICITANTE Y SUS HERMANAS DE NOMBRE: MAIRA ABISAG MACUYAMA PANDURO, ALESSANDRA ABIGAIL MACUYAMA PANDURO Y GRETT BETSABE MACUYAMA PANDURO, EN CALIDAD DE HIJAS DEL CAUSANTE. LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA
Abogado – Notario de Maynas
V-1(07)/F.6420
S/ 20.00
PUBLICACION DE SUCESION INTESTADA
POR ANTE MI, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN EL JIRÓN MORONA Nº 161 – IQUITOS, JUANA AREVALO ALVITES, POR DERECHO PROPIO Y EN REPRESENTACION DE SUS HERMANOS BIOLOGICOS SOCORRO AREVALO ALVITES Y ROBERTO AREVALO ALVITES, SOLICITAN LA DECLARACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN FUERA EN VIDA SU MADRE BIOLÓGICA: PERPETUA SOCORRO ALVITES LOPEZ, QUIEN HA FALLECIDO EN EL HOSPITAL IQUITOS, EN FECHA 18 DE ENERO DEL AÑO 1992; CON ULTIMO DOMICILIO EN CALLE GARCIA SAENZ N° 334 DE ESTA CIUDAD DE IQUITOS; LO QUE SE HACE SABER PARA LOS FINES PERTINENTES DE LEY.
IQUITOS, 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO NOTARIO IQUITOS
V-1(01)B/3893
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
Ante mi Oficio Notarial Ubicado en Calle Edilberto Valles N° 702 – Punchana, se presentó Don TULIO ROJAS URQUIA, solicitando la Sucesión Intestada de quien en vida fuera su Padre TULIO ABSALON ROJAS ANGULO, fallecido el 29 de Setiembre del 2020, fallecido en su domicilio ubicado en calle Abtao N° 1408, del distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto; teniendo como último domicilio mencionado líneas arriba.- indicando como presunto heredero al solicitante TULIO ROJAS URQUIA, en calidad de hijo biológico.- Lo que se publica a efecto de los que crean tener vocación hereditaria con relación al mencionado causante se apersonen dentro del plazo que la Ley establece.
JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA
Abogado – Notario de Maynas
V-1(07)/F.6425
S/ 20.00