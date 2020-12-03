Sucesiones

PUBLICACION DE SUCESION INTESTADA
POR ANTE MI, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN EL JIRÓN MORONA Nº 161 – IQUITOS, RICARDO AREVALO VASQUEZ, POR EN SU CALIDAD DE CONYUGUE SUPERSTITE, SOLICITA LA DECLARACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA DE SU FINADA CONYUGUE: ROSA VARGAS TECCO DE AREVALO, CON ULTIMO DOMICILIO EN LA CALLE LAS CASTAÑAS N° 294 – PUEBLO JOVEN GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO FALLECIDA EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011, EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, UBICADO EN LA AV. 28 DE JULIO S/N, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; LO QUE SE HACE SABER PARA LOS FINES PERTINENTES DE LEY.
IQUITOS, 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO NOTARIO IQUITOS
V-1(03)B/3886
S/ 20.00
SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ: SAIN ESCOBEDO SALDAÑA QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA QUE EN VIDA FUERA, SU SEÑORA MADRE, DOÑA: EXILDA SALDAÑA HUALINGA, FALLECIDA EL 22 DE ABRIL DEL AÑO 2003, EN LA CIUDAD DE IQUITOS. QUIEN TUVO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE FANNING N° 770, DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.- INDICANDO COMO LOS UNICOS Y PRESUNTOS HEREDEROS, AL SOLICITANTE, SUS HERMANOS: GEYSEN ESCOBEDO SALDAÑA, JAIRO ESCOBEDO SALDAÑA, AMPARO ESCOBEDO SALDAÑA, DALIA ESCOBEDO SALDAÑA Y A SU SOBRINA: RAQUEL DEL CARMEN MARTINEZ ESCOBEDO (HIJA DE SU HERMANA IRACEMA ESCOBEDO SALDAÑA); DE LA QUE EN VIDA FUERA MI SEÑORA MADRE: EXILDA SALDAÑA HUALINGA.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN A LA MENCIONADA CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA
Abogado – Notario de Maynas
V-1(03)/F.6406
S/ 20.00
SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ: SAIN ESCOBEDO SALDAÑA QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DEL QUE EN VIDA FUERA, SU SEÑOR PADRE, DON: EDGARDO ESCOBEDO VASQUEZ, FALLECIDO EL 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 1999, EN EL DISTRITO DE EL TIGRE, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO. QUIEN TUVO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE FANNING N° 770, DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.- INDICANDO COMO LOS UNICOS Y PRESUNTOS HEREDEROS, AL SOLICITANTE, SUS HERMANOS DE NOMBRE: GEYSEN ESCOBEDO SALDAÑA, JAIRO ESCOBEDO SALDAÑA, AMPARO ESCOBEDO SALDAÑA, DALIA ESCOBEDO SALDAÑA, LIRIA ESCOBEDO ASPAJO, MIRTA ESCOBEDO ASPAJO, HILDA ESCOBEDO IMAINA, YADIRA BRIGITH ESCOBEDO SHIHUANGO, GLADYS SOLANGE ESCOBEDO SHIHUANGO, JESSICA ESCOBEDO SHIHUANGO, KAREN DAYANA ESCOBEDO SHIHUANGO, CLEVER ESCOBEDO MORI, DORIS ESCOBEDO MORI Y SUS SOBRINOS: RAQUEL DEL CARMEN MARTINEZ ESCOBEDO (HIJA DE SU HERMANA IRACEMA ESCOBEDO SALDAÑA), MYRIAN DOREEN ESCOBEDO RAMIREZ (HIJA DE SU HERMANO RICHARD ESCOBEDO SALDAÑA) Y SANDRA JOSSARY CHACON ESCOBEDO (HIJA DE SU HERMANA SANDRA ESCOBEDO MORI).- LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA
Abogado – Notario de Maynas
V-1(03)/F.6406
S/ 20.00
SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ: SAIN ESCOBEDO SALDAÑA QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA QUE EN VIDA FUERA, SU SEÑORA MADRE, DOÑA: EXILDA SALDAÑA HUALINGA, FALLECIDA EL 22 DE ABRIL DEL AÑO 2003, EN LA CIUDAD DE IQUITOS. QUIEN TUVO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE FANNING N° 770, DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.- INDICANDO COMO LOS UNICOS Y PRESUNTOS HEREDEROS, AL SOLICITANTE, SUS HERMANOS: GEYSEN ESCOBEDO SALDAÑA, JAIRO ESCOBEDO SALDAÑA, AMPARO ESCOBEDO SALDAÑA, DALIA ESCOBEDO SALDAÑA Y A SUS SOBRINOS: RAQUEL DEL CARMEN MARTINEZ ESCOBEDO (HIJA DE SU HERMANA IRACEMA ESCOBEDO SALDAÑA), MYRIAN DOREEN ESCOBEDO RAMIREZ (HIJA DE SU HERMANO RICHARD ESCOBEDO SALDAÑA); DE LA QUE EN VIDA FUERA MI SEÑORA MADRE: EXILDA SALDAÑA HUALINGA.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN A LA MENCIONADA CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA
Abogado – Notario de Maynas
V-1(03)/F.6406
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES N°702 – PUNCHANA, SE PRESENTO: ZOILA ELVIRA INCHAUSTEGUI DAVILA A FIN DE SOLICITAR LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN EN VIDA FUERA SU MADRE WILMA INES DAVILA VDA. DE INCHAUSTEGUI, FALLECIDA EL 10 DE OCTUBRE DEL 2016, HECHO OCURRIDO EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ASOCIACION PASTORAL DE SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES CLINICA ADVENTISTA ANA STHAL, SITO EN EL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; SIENDO SU ULTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN JR. PEVAS N°1085, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, PARA SOLICITAR EL INICIO DEL PROCESO SUCESORIO Y SE DECLARE COMO UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA A LA SOLICITANTE.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO Y FORMA QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA
Abogado – Notario de Maynas
V-1(03)/F.6406
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN EDILBERTO VALLES N° 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ LA SEÑORA GEMA ANGELICA CAHUAZA GRANDEZ, QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DEL QUIEN EN VIDA FUERA SU SEÑOR PADRE HERNAN CAHUAZA MANIHUARI, FALLECIDO EL 10 DE MAYO DEL 2020, EN EL QUE FUE SU ULTIMO DOMICILIO UBICADO EN PASAJE TRUJILLO LOTE 20, DISTRITO DE IQUITOS, PROVICNIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.- INDICANDO COMO HEREDEROS A LA REFERIDA SOLICITANTE EN SU CALIDAD DE HIJA CONJUNTAMENTE CON SUS HERMANOS EVA MARIANELLA CAHUAZA GRANDEZ, HELLEN VICTORIA CAHUAZA GRANDEZ, LO QUE SE PUBLICA A EFECTOS DE QUE LOS QUE SE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA
Abogado – Notario de Maynas
V-1(03)/F.6406
S/ 20.00