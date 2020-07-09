SUCESIONES

PUBLICACIÓN Y EDICTO DE
PRESCRIPCIÓN
ADQUISITIVA DE DOMINIO
POR ANTE MI, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JR. MORONA Nº 161-163-165 – IQUITOS, KAREN NAVARRO TORRES, AMPARADO EN EL ARTICULO 21 DE LA LEY N° 27157, LEY Nº 27333 Y D.S. 008-2000-MTC, SOLICITA SE LE DECLARE PROPIETARIO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DEL EJERCITO NUM 1853-1855-1857, IQUITOS, MAYNAS, LORETO, INSCRITO A FAVOR DE: ABILIO CORDOVA HUANIN Y EXILDA MANUYAMA MAYTAHUARI, EN EL PARTIDA ELECTRONICA N° 11001199, DEL REGISTRO DE PREDIOS DE LORETO; CONVOCÁNDOSE A TODO AQUEL QUE TENGA DERECHO SOBRE DICHO INMUEBLE PARA HACERLOS VALER CON ARREGLO A LEY. EDICTO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, SE CITA, LLAMA Y EMPLAZA A LOS TITULARES REGISTRALES: ABILIO CORDOVA HUANIN Y EXILDA MANUYAMA MAYTAHUARI, PARA QUE SE PRESENTEN ANTE LA NOTARIA PUBLICA FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 161-163-165 – IQUITOS, CON EL FIN DE ENTERARSE DEL PRESENTE TRÁMITE DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO SOLICITADO POR DOÑA KAREN NAVARRO TORRES, SOBRE EL BIEN INMUEBLE ANTES DESCRITO, BAJO APERCIBIMIENTO DE DARSE POR NOTIFICADOS Y DAR SUS ACEPTACIÓN A DICHO TRÁMITE; LO QUE SE NOTIFICA CONFORME A LEY.
IQUITOS, 06 DE JULIO DEL AÑO 2020
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO NOTARIO IQUITOS
V-3(09,15 y 21)F/5715
S/ 120.00
SUCESION INTESTADA
Ante mi Oficio Notarial Ubicado en Calle Edilberto Valles N° 702 – Punchana, se presentó la Señora: ROYDA RODRIGUEZ MOZOMBITE, quien solicita; la SUCESIÓN INTESTADA de la causante: ESTHER MOZOMBITE LOPEZ fallecido el 10 de Diciembre del año 2018, en esta ciudad, quien tuvo como último domicilio el inmueble ubicado Pasaje Jorge Chavez N° 164, Distrito de Iquitos provincia de Maynas, Departamento de Loreto.- indicando como única y presunta heredera a ROYDA RODRIGUEZ MOZOMBITE en calidad de hija de la causante.- Lo que se publica a efectos de que los que se crean tener vocación hereditaria con relación al mencionado causante se apersonen dentro del plazo que la Ley establece.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(09)F/5716
S/ 20.00
PUBLICACIÓN DE
SUCESIÓN INTESTADA
POR ANTE MI, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 161 – IQUITOS, DOÑA MANUELA PIZARRO GUZMAN, SOLICITA LA DECLARACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN FUERA EN VIDA SU PADRE BIOLOGICO DON HUMBERTO PIZARRO TORRRES, QUIEN HA FALLECIDO EN ESTA CIUDAD DE IQUITOS, EN FECHA 01 DE JUNIO DEL AÑO 1990. LO QUE SE HACE SABER PARA LOS FINES PERTINENTES DE LEY.
IQUITOS, 07 DE JULIO DEL AÑO 2020
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO – NOTARIO DE MAYNAS
V-1(09)B/3491
S/ 20.00
SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MÍ, OFICIO NOTARIAL, UBICADO EN CALLE ELÍAS AGUIRRE N° 1327-BELÉN, JERRICA TIFANNY PANDURO GUERRA, SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE SU EXTINTO PADRE PABLO PANDURO OLIVEIRA, FALLECIDO EL DÍA 06 DE MAYO DE 2020, EN EL HOSPITAL AVENIDA LA MARINA S/N, PUNCHANA – MAYNAS – LORETO; TENIENDO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL UBICADO EN CALLE SIMON BOLIVAR MZ. E LOTE 68 SAN JUAN BAUTISTA-MAYNAS-LORETO, SEÑALANDO COMO PRESUNTA HEREDERA A: JERRICA TIFANNY PANDURO GUERRA, EN CALIDAD DE HIJA DEL CAUSANTE; LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE TENGAN VOCACIÓN HEREDITARIA SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO DE 15 DÍAS UTILES.
IQUITOS, 26 DE ENERO DE 2020.
RAFAEL E. CHANGARAY SEGURA
NOTARIO-ABOGADO
V-1(09)F/5714
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
Ante mi Oficio Notarial Ubicado en Calle Edilberto Valles- Punchana, se presentó la Señora: SONIA NELLY AGÜERO VDA DE VELA, quien solicita; la SUCESIÓN INTESTADA de su cónyuge, el causante FRANCISCO VELA CORA fallecido el 11 de Abril del año 2019, en la Clínica Ana Sthall de esta ciudad, quien tuvo como último domicilio el inmueble ubicado en calle Nanay 664, Distrito de Iquitos, provincia de Maynas, Departamento de Loreto.- indicando como única y presunta heredera a doña SONIA NELLY AGÜERO VDA DE VELA en calidad de cónyuge del causante.- Lo que se publica a efectos de que los que se crean tener vocación hereditaria con relación al mencionado causante se apersonen dentro del plazo que la Ley establece.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(09)F/5716
S/ 20.00
SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ: AURORA LIMA GONZALES QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DEL QUE EN VIDA FUERA, SU CONYUGE DON: BRADY SAULO LOPEZ YAHUARCANI, FALLECIDO EL 07 DE MAYO DEL AÑO 2020, EN LA CIUDAD DE IQUITOS. QUIEN TUVO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE PASAJE 28 DE SETIEMBRE N° 136 – IQUITOS – MAYNAS – LORETO.- INDICANDO COMO LOS UNICOS Y PRESUNTOS HEREDEROS, A LA SOLICITANTE EN SU CALIDAD DE CONYUGE, Y SAULO PAUL LOPEZ LIMA, BRADY LUIS LOPEZ LIMA Y JUAN BRAULIO LOPEZ LIMA, EN CALIDAD DE HIJOS DEL REFERIDO CAUSANTE.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(09)F/5716
S/ 20.00