SUCESIONES

SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES Nº 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ EL SEÑOR: MANUEL MERMAO DIAZ, QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA QUE EN VIDA FUERA SU MADRE, DOÑA: LUISA DIAZ MACEDO, FALLECIDA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2008, EN LA CIUDAD DE IQUITOS, QUIEN TUVO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE SEÑOR DE LOS MILAGROS N° 273, DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.- INDICANDO COMO EL ÚNICO Y PRESUNTO HEREDERO AL SOLICITANTE.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTOS DE QUE LOS QUE SE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN A LA MENCIONADA CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(29)F/5375
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN EDILBERTO VALLES N° 702 – PUNCHANA, SE PRESENTO ANA VICTORIA RIOS TORRES, SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN EN VIDA FUERAN SUS SEÑORES PADRES: MAURO RIOS USNABA, FALLECIDO EL 22 DE OCTUBRE DEL 2002, HECHO OCURRIDO EN DONDE FUE SU ÚLTIMO DOMICILIO, TENIENDO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EN EL INMUEBLE UBICADO EN AV. DEL EJERCITO N° 1153, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MYANAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; Y, VICTORIA TORRES YUMBATO VDA DE RIOS, FALLECIDA EL 01 DE AGOSTO DEL 2011, HECHO OCURRIDO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, TENIENDO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EN EL INMUEBLE UBICADO EN AV. DEL EJERCITO N° 1153; PARA QUE SE LES DECLARE HEREROA CONJUNTAMENTE CON SUS HERMANOS NANCY LUZ RIOS TORRES Y WALTER AUGUSTO RIOS TORRES, EN SUS CONDICIÓN DE HIJOS BIOLOGICOS DE LOS CAUSANTES, LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE SE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN A LOS MENCIONADOS CAUSANTES SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(29)F/5376
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN EDILBERTO VALLES N° 702- PUNCHANA, SE PRESENTÓ DOÑA BELMIRA AGUILAR GARCIA, QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DEL QUIEN EN VIDA FUERA SU CONYUGE DON ALFONSO MORI LINAREZ, FALLECIDO EL 08 DE DICIEMBRE DEL 2018, EN EL DOMICILIO UBICADO EN ANGEL BRUSCO N° 735, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGIÓN LORETO, TENIENDO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN ANGEL BRUSCO N° 735, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGIÓN LORETO.- INDICANDO COMO HEREDEROS A LA REFERIDA SOLICITANTE EN SU CALIDAD DE CONYUGE Y BARBARA ANDREA MORI AGUILAR Y DIANA MELISSA MORI AGUILAR, EN SU CALIDAD DE HIJAS DEL REFERIDO CAUSANTE.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTOS DE QUE LOS QUE SE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(29)F/5376
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN EDILBERTO VALLES N° 702 – PUNCHANA, SE PRESENTO LIZARDO MANUEL HIDALGO RIOS, QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN EN VIDA FUERAN SUS SEÑORES PADRES: FULVIO HIDALGO IGLESIAS, FALLECIDO EL 22 DE MARZO DE 1988, HECHO OCURRIDO EN EL HOSPITAL NAVAL DE IQUITOS, TENIENDO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EN EL INMUEBLE UBICADO EN AV. MARISCAL CACERES N° 888, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MYANAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; Y, ELSA MARINA RIOS VARGAS, FALLECIDA EL 22 DE OCTUBRE DE 1989, HECHO OCURRIDO EN EL QUE FUE SU ULTIMO DOMICLIO, TENIENDO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EN EL INMUEBLE UBICADO EN AV. MARISCAL CACERES N° 888; PARA QUE EN MI CONDICIÓN DE HIJO BIOLOGICO DE LOS CAUSANTES, LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE SE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN A LOS MENCIONADOS CAUSANTES SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(29)F/5376
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN EDILBERTO VALLES N° 702 – PUNCHANA, SE PRESENTO TEODORO MORALES NORIEGA, QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN EN VIDA FUERA SU SEÑORA ESPOSA: ELSA ELESCANO DE MORALES, FALLECIDA EL 03 DE ENERO DEL 2020, HECHO OCURRIDO EN DONDE FUE SU ÚLTIMO DOMICILIO, EL CUAL ESTÁ UBICADO EN: CALLE MAGDALENA N° 634, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; EN MI CONDICIÓN DE ESPOSO DE LA CAUSANTE, LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE SE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN A LA MENCIONADA CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(29)F/5376
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES Nº 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ EL SEÑOR: DAVID JESUS PAREJA DEL AGUILA, QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DEL QUE EN VIDA FUERA SU SEÑOR PADRE, DON: DAVID ALBERTO PAREJA GOMEZ, FALLECIDO EL 02 DE ENERO DEL 2020, EN SU DOMICILIO DE CALLE RICARDO PALMA N° 770, DISTRITO DE IQUITOS, QUIEN TUVO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE ANTES INDICADO. INDICANDO COMO ÚNICO Y PRESUNTO HEREDERO AL SOLICITANTE. LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(29)F/5376
S/ 20.00