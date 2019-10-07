SUCESIONES

PUBLICACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA
POR ANTE MI, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 163 – IQUITOS, JUANA LOZANO VDA. DE NUÑEZ, EN SU CALIDAD DE MADRE BIOLÓGICA SOLICITA LA DECLARACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA DE SU FINADO HIJO ANGEL NUÑEZ LOZANO, CON ULTIMO DOMICILIO EN EL PSJE. JORGE CHÁVEZ Nº 25 – MORONACOCHA – IQUITOS, Y FALLECIDA EN EL EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD – HOSPITAL III IQUITOS – PUNCHANA, EL DIA 15-09-2019; LO QUE SE HACE SABER PARA LOS FINES PERTINENTES DE LEY.
IQUITOS, 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO – NOTARIO DE MAYNAS.
V-1(07)
SUCESION INTESTADA
Por ante mi oficio notarial sito en el Jr. Arica Nº 584 de esta ciudad, se han presentado doña ALINA PAIMA CORDOVA VDA. DE KOO, solicitando la sucesión intestada de su esposo don WALKER LUIS KOO MONTILLA, fallecido en el distrito de Punchana, el día 16 de Abril del 2019, y que tuvo como último domicilio la ciudad de Iquitos, lo que comunico para que se presenten los que se crean con derecho a la herencia.
Iquitos, 03 de Octubre del 2019.
JOSE MANUEL SALAZAR BERNEDO
ABOGADO – NOTARIO
V-1(07)B/3158
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
Por ante mi oficio notarial sito en el Jr. Arica Nº 584 de esta ciudad, se ha presentado don JUAN LUIS FLORES CORDOVA, solicitando la sucesión intestada de su madre doña FLORA CORDOVA DE FLORES, fallecida en el Distrito de Punchana, el día 20 de Marzo del año 2014, y que tuvo su ultimo domicilio la ciudad de Iquitos, lo que comunico para que se presenten los que se crean con derecho a la herencia.
Iquitos, 02 de OCTUBRE del 2019.
JOSE MANUEL SALAZAR BERNEDO
NOTARIO – ABOGADO
V-1(07)B/3159
S/ 20.00
SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MÍ, MARCO ANTONIO VELA MARROQUIN, NOTARIO DE LORETO, CON OFICINA EN JIRÓN RICARDO PALMA 342 – IQUITOS; DE CONFORMIDAD CON LA LEY 26662 SE PRESENTÓ CARMEN ROSA SALAZAR JOTA DE PANDURO, SOLICITANDO LA SUCESIÓN INTESTADA DE JOSE LUIS BICERRA SALAZAR, FALLECIDO EL 12 DE AGOSTO DE 2019 EN LA CIUDAD DE LIMA, TENIENDO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL UBICADO EN EL PASAJE 7 DE JUNIO Nº 139, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; SEÑALANDO COMO PRESUNTA HEREDERA A CARMEN ROSA SALAZAR JOTA DE PANDURO COMO MADRE DEL CAUSANTE; LO QUE SE PUBLICA A FIN DE QUE LAS PERSONAS QUE CREAN TENER VOCACIÓN SUCESORIA SOBRE EL CAUSANTE LO HAGAN VALER EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LEY.
IQUITOS, 04 DE OCTUBRE DE 2019
MARCO ANTONIO VELA MARROQUIN
Notario de Loreto
V-1(07)B/3162
S/ 20.00
SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MÍ, MARCO ANTONIO VELA MARROQUIN, NOTARIO DE LORETO, CON OFICINA EN JIRÓN RICARDO PALMA 342 – IQUITOS; DE CONFORMIDAD CON LA LEY 26662 SE PRESENTÓ ZOILA ANGELICA PEREA SANTILLAN, SOLICITANDO LA SUCESIÓN INTESTADA DE OSCAR ALFREDO PEREA BARRERA, FALLECIDO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL DISTRITO DE SAO PAOLO, DEPARTAMENTO DE AMÉRICA – PAIS BRASIL, TENIENDO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL UBICADO EN CALLE PUTUMAYO Nº 647, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; SEÑALANDO COMO PRESUNTA HEREDERA A ZOILA ANGELICA PEREA SANTILLAN COMO HIJA DEL CAUSANTE; LO QUE SE PUBLICA A FIN DE QUE LAS PERSONAS QUE CREAN TENER VOCACIÓN SUCESORIA SOBRE EL CAUSANTE LO HAGAN VALER EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LEY.
IQUITOS, 04 DE OCTUBRE DE 2019
MARCO ANTONIO VELA MARROQUIN
Notario de Loreto
V-1(07)B/3162
S/ 20.00