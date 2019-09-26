SUCESIONES

SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN LA CALLE EDILBERTO VALLES Nº 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ LA SEÑORA: ZAIDETH YUMBATO SHUPINGAHUA, QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DEL QUE EN VIDA FUERA SU CONYUGE, SEÑOR: ANTONIO CRISPIN RAMIREZ, FALLECIDO EL 25 DE MAYO DEL AÑO 2017, EN SU DOMICILIO DE LA URB. BAGAZAN, CALLE 3, MZ. J, LOTE 28, DEL DISTRIO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO. INDICANDO COMO ÚNICA Y PRESUNTA HEREDERA A LA SOLICITANTE. LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA
Abogado-Notario de Maynas
V-1(26)F/4780
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
Por ante mi oficio Notarial, sito en calle Rioja N° 600, Nauta, se ha presentado el señor: FRANCISCO ARMANDO TORREJON RAMIREZ, solicitando la SUCESION INTESTADA de su extinta madre: CONSUELO RAMIREZ JAVA, fallecida AB-INTESTADA el 12 de agosto del 2017; teniendo como último domicilio, el predio ubicado en la calle Madre Selva s/n, Nauta-Loreto-Loreto, lo que comunico para que los que se crean con derecho lo hagan valer conforme a ley.
Nauta, 23 de setiembre del 2019.
GAMANIEL MALLQUI MINAYA
Abogado-Notario
V-1(26)B/3139
S/ 20.00
SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MÍ OFICIO NOTARIAL, UBICADO EN CALLE ELÍAS AGUIRRE N° 1327-BELÉN, EL SEÑOR ERNESTO DAVILA MUNARRIZ, A FIN DE SOLICITAR LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN EN VIDA FUERA SU SEÑORA CÓNYUGE BETTY QUICHCA QUISPE, FALLECIDA EL DÍA VEINTE DE AGOSTO DE 2019, EN EL DOMICILO UBICADO EN JR AYACUCHO N° 222 DPTO. B, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA; TENIENDO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL UBICADO EN LA CALLE BOLOGNESI N° 160, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; SEÑALANDO COMO PRESUNTO HEREDERO A: ERNESTO DAVILA MUNARRIZ, EN CALIDAD DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE DE LA CAUSANTE; LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE TENGAN VOCACIÓN HEREDITARIA SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO DE 15 DÍAS ÚTILES.
BELÉN, 24 DE SETIEMBRE DE 2019.
RAFAEL E. CHANGARAY SEGURA
NOTARIO-ABOGADO
V-1(26)B/3141
S/ 20.00
SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MÍ OFICIO NOTARIAL, UBICADO EN CALLE ELÍAS AGUIRRE N° 1327-BELÉN, DOÑA YBI JANET VÁSQUEZ VÁSQUEZ, A FIN DE SOLICITAR LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN EN VIDA FUERA SU SEÑOR PADRE ADOLFO VÁSQUEZ MARIACHI, FALLECIDO EL DÍA 06 DE MAYO DE 2015, EN EL HOSPITAL III IQUITOS, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; TENIENDO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL UBICADO EN LA CALLE PANAMÁ N° 721, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; SEÑALANDO COMO PRESUNTOS HEREDEROS A: YBI JANET VÁSQUEZ VÁSQUEZ, EDGAR JOEL VÁSQUEZ VÁSQUEZ, GIOVANNA PATRICIA VÁSQUEZ VÁSQUEZ Y JOSÉ FERNANDO VÁSQUEZ VÁSQUEZ, EN CALIDAD DE HIJOS MATRIMONIALES Y RECONOCIDOS DEL CAUSANTE; LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE TENGAN VOCACIÓN HEREDITARIA SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO DE 15 DÍAS ÚTILES.
BELÉN, 24 DE SETIEMBRE DE 2019.
RAFAEL E. CHANGARAY SEGURA
NOTARIO-ABOGADO
V-1(26)B/3142
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN AVENIDA FREYRE Nº. 1850 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ FRANK ALAN RUIZ MORENO, SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA; DE QUIEN EN VIDA FUERA SU SEÑORA MADRE: CONSUELO MORENO VARGAS, FALLECIDA EL 06 DE JUNIO DEL 2019, HECHO OCURRIDO EN EL HOSPITAL III IQUITOS, TENIENDO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EN EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ALZAMORA N° 111, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, EN SU CONDICIÓN DE HIJO BIOLÓGICO DE LA CAUSANTE; LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE SE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN A LA MENCIONADA CAUSANTE SE APERSONE DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(26)F/4785
S/ 20.00