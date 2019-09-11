SUCESIONES

AVISO DE SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MÍ, CESAR ELI VILLAR QUEVEDO, NOTARIO PUBLICO DE MAYNAS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, CON OFICIO NOTARIAL EN LA AV. A. QUIÑONES Nº 1208 (JUNTO AL COLEGIO NACIONAL IQUITOS – CNI) DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, MAYNAS – LORETO. EVA CELINA VIZCARRA ANGULO, SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE WILDER LIMBER HUANI HUAYMANA, QUIEN FALLECIÓ SIN DEJAR TESTAMENTO EL 20 DE JUNIO DE 2019 EN EL HOSPITAL III IQUITOS, UBICADO EN EL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE LORETO, SIENDO SU ÚLTIMO DOMICILIO UBICADO EN CALLE SARAGOZA N° 326, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE LORETO, LO QUE PUBLICO PARA QUE LOS INTERESADOS EJERZAN SUS DERECHOS DE ACUERDO A LEY. MAYNAS, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
CÉCAR ELÍ VILLAR QUEVEDO
NOTARIO PÚBLICO
V-1(11)F/4727
S/ 20.00
SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ EL SEÑOR: FELIPE DEL AGUILA CELIS, QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA QUE EN VIDA FUERA SU MADRE, DOÑA: ESTHER CELIS TUESTA, FALLECIDA EL 13 DE ENERO DEL AÑO 2015, EN LA CIUDAD DE IQUITOS, QUIEN TUVO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 16 DE JULIO N° 757, DEL DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, REGIÓN LORETO.- INDICANDO COMO EL ÚNICO Y PRESUNTO HEREDERO AL SOLICITANTE.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTOS DE QUE LOS QUE SE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN A LA MENCIONADA CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(11)F/4729
S/ 20.00