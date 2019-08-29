PUBLICACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA
POR ANTE MI, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 161 – IQUITOS, YORICEN TEJEDO SALAZAR EN SU CALIDAD DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y TATHYANA ISABEL TEJEDO TAFUR EN SU CALIDAD DE HIJA BIOLÓGICA SOLICITAN LA DECLARACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA DE SU FINADA CÓNYUGE Y MADRE BIOLOGICA: MARTHA LUZ TAFUR REATEGUI DE TEJEDO, FALLECIDA EL DÍA 29 DE ENERO DEL 2019, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS UBICADO EN EL DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, LO QUE SE HACE SABER PARA LOS FINES PERTINENTES DE LEY.
IQUITOS, 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2018
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO – NOTARIO DE MAYNAS
V-1(29)/F.3074
S/ 20.00
SUCESIONES
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