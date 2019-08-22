SUCESIONES

PUBLICACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA
POR ANTE MI, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 163 – IQUITOS, BIRNA PORTOCARRERO MARQUILLO, EN SU CALIDAD DE HIJA BIOLÓGICA SOLICITA LA DECLARACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA DE SU FINADA MADRE MARIA LEONARDA MARQUILLO VDA. DE PORTOCARRERO, FALLECIDA EN SU DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE HUALLAGA Nº 528 – IQUITOS, EL DIA 13-08-2019; LO QUE SE HACE SABER PARA LOS FINES PERTINENTES DE LEY.
IQUITOS, 20 DE AGOSTO AÑO 2019.
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO – NOTARIO DE MAYNAS.
V-1(22)
PUBLICACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA
POR ANTE MI, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 161 – IQUITOS, SAUL VEINTEMILLA VILCHEZ, QUIEN PROCEDE POR DERECHO PROPIO Y EN REPRESENTACION DE SUS HIJAS: PAOLA VANESSA VEINTEMILLA VELA, Y NELLY MARISOL VEINTEMILLA VELA, EN NUESTRA CALIDAD DE HEREDEROS DE LA CAUSANTE DOÑA NELLY CONSUELO VELA DE VEINTEMILLA, FALLECIDA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2017, EN EL HOSPITAL III DE LA CIUDAD DE IQUITOS, POR LO QUE SOLICITAMOS LA DECLARACION DE SUCESION INTESTADA, Y SE HACE SABER PARA LOS FINES PERTINENTES DE LEY.
IQUITOS, 21 DE AGOSTO AÑO 2019.
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO – NOTARIO DE MAYNAS.
V-1(22)
SUCESION INTESTADA
Por ante mi Oficio Notarial, sito en calle Rioja Nº 600-Nauta, se ha presentado la señora: ERIKA SUFA OLIVA SILVANO, solicitando la SUCESION INTESTADA de su extinto padre: MILTON SANTIAGO OLIVA CHU, fallecido AB-Intestado el 08 de mayo del 2019; teniendo como último domicilio, el predio ubicado en la calle Daniel Alcides Carrión Mz. 13, Lote N° 38, Nauta-Loreto-Loreto, lo que comunico para que los que se crean con derecho lo hagan valer conforme a ley.
Nauta, 19 de agosto del 2019.
GAMANIEL MALLQUI MINAYA
Abogado-Notario
V-1(22)B/3066
S/20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES Nº 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ: DON FRANK ARCADIO RENGIFO DIAZ; A SOLICITAR LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN EN VIDA FUERA SU PADRE, EL SEÑOR JORGE RENGIFO VASQUEZ, FALLECIDO 4 DE JULIO DE 2019, EN EL HOSPITAL III – IQUITOS (ESSALUD), DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; SIENDO SU ULTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 4 N°3, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, PARA SOLICITAR EL INICIO DEL PROCESO SUCESORIO Y SE DECLARE COMO UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO AL SOLICITANTE.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO Y FORMA QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(22)F/4644
S/ 20.00