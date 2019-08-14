SUCESIONES

SUCESION INTESTADA
Por ante mi Oficio Notarial, sito en calle Rioja Nº 600-Nauta, se ha presentado los señores: PEDRO ARMANDO DA SILVA ARELLANO y GLORIA QUIÑONES TORREJON, solicitando la SUCESION INTESTADA de sus extinta nieta: HEILY GABRIELA DA SILVA PINEDO, fallecida AB-Intestada el 21 de julio del 2019; teniendo como último domicilio, el predio ubicado en la calle Sánchez Cerro s/n, Nauta-Loreto-Loreto, lo que comunico para que los que se crean con derecho lo hagan valer conforme a ley.
Nauta, 12 de Agosto del 2019.
GAMANIEL MALLQUI MINAYA
Abogado-Notario
V-1(14)B/3044
S/20.00
SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ EL SEÑOR: KARUSO VIZCARRA NAVAS, QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DEL QUE EN VIDA FUERA SU PADRE, DON: ARTEMIO VIZCARRA VELA, FALLECIDO EL 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2012, EN LA CIUDAD DE IQUITOS, QUIEN TUVO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE MOORE N° 272-A, DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGIÓN LORETO.- INDICANDO COMO EL ÚNICO Y PRESUNTO HEREDERO AL SOLICITANTE.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTOS DE QUE LOS QUE SE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(14)F/4605
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
Ante mi Oficio Notarial Ubicado en Calle Edilberto Valles N° 702 – Punchana, se presentó la Señora: ROSA LUZ SILVA RODRIGUEZ, quien solicita; la SUCESIÓN INTESTADA de quien en vida fue su progenitora, la causante: MERCEDES RODRÍGUEZ MURRIETA fallecida el 27 de JUNIO del año 2019, en el Establecimiento de Salud Hospital III Iquitos, quien tuvo como último domicilio el inmueble ubicado calle Teniente Pinglo N° 563, Distrito de Iquitos, provincia de Loreto.- indicando como únicas y presuntos herederos a la solicitante; la señora ROSA LUZ SILVA RODRIGUEZ, conjuntamente con sus hermanos MERCEDES DA SILVA RODRIGUEZ, CARMEN ELENA DASILVA RODRIGUEZ, MARCOS ANTONIO DA SILVA RODRIGUEZ, FERNANDO DA SILVA RODRIGUEZ, ALMIRA DA SILVA RODRIGUEZ Y JUAN ANGEL BARDALES RODRIGUEZ, en sus calidad de hijos de la causante..- Lo que se publica a efectos de que los que se crean tener vocación hereditaria con relación al mencionado causante se apersonen dentro del plazo que la Ley establece.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(14)F/4605
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN EDILBERTO VALLES N° 702 – PUNCHANA, SE PRESENTO MARIA EVA MANUYAMA VDA DE AHUANARI, SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN EN VIDA FUERA SU CONYUGE: GREGORIO HIPOLITO AHUANARI MOZOMBITE, FALLECIDO EL 16 DE MARZO DEL 2017, HECHO OCURRIDO EN EL HOSPITAL III IQUITOS, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; TENIENDO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN: CALLE UNION N° 622, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; EN MI CONDICIÓN DE ESPOSA DEL CAUSANTE, LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE SE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN A LA MENCIONADA CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(14)F/4605
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN EDILBERTO VALLES Nº 702 – PUNCHANA, SE PRESENTO MARITA NOEMI CHUFANDAMA CHUMBE, SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN EN VIDA FUERA RAQUEL TEOFILA CHUMBE DE ESPINOZA, FALLECIDA EL 02 DE JUNIO DEL 2019, HECHO OCURRIDO EN DONDE FUE SU ÚLTIMO DOMICILIO, TENIENDO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EN EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE LOS LIRIOS A-19, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; EN CONDICION DE HIJA BIOLÓGICA DE LA CAUSANTE, LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE SE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN A LA MENCIONADA CAUSANTE SE APERSONE DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(14)F/4605
S/ 20.00