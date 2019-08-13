SUCESIONES

SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN AV. FREYRE Nº 1850 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ: HUGO HERNAN REATEGUI RUIZ QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA QUE EN VIDA FUERA, SU SEÑORA MADRE, DOÑA: MARIA JOSEFA RUIZ MONCADA, FALLECIDA EL 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, EN ESTA CIUDAD. QUIEN TUVO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE NAUTA N° 441 – IQUITOS – MAYNAS – LORETO. INDICANDO COMO LOS UNICOS Y PRESUNTOS HEREDEROS, AL SOLICITANTE Y SU HERMANO DE NOMBRE: ROGER WALTER MARQUINA RUIZ.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN A LA MENCIONADA CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
Abogado-Notario de Maynas
V-1(13)F/4595
S/ 20.00
AVISO DE SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MÍ, CESAR ELI VILLAR QUEVEDO, NOTARIO PUBLICO DE MAYNAS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, CON OFICIO NOTARIAL EN LA AV. A. QUIÑONES Nº 1208 (JUNTO AL COLEGIO NACIONAL IQUITOS – CNI) DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, MAYNAS – LORETO. ROBINSON CARDENAS COHELO, SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE GILBERTO CÁRDENAS FALCON, QUIEN FALLECIÓ SIN DEJAR TESTAMENTO EL 06 DE MARZO DE 2015 EN EL HOSPITAL III IQUITOS, UBICADO EN EL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE LORETO, SIENDO SU ÚLTIMO DOMICILIO UBICADO EN ASENTAMIENTO HUMANO OLLANTA HUMALA CALLE LOS OLIVOS MZ. A LOTE 33 – CARRETERA SANTO TOMÁS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE LORETO, LO QUE PUBLICO PARA QUE LOS INTERESADOS EJERZAN SUS DERECHOS DE ACUERDO A LEY. MAYNAS, 09 DE AGOSTO DE 2019.
CESAR ELÍ VILLAR QUEVEDO
Notario Público
V-1(13)F/4596
S/ 20.00