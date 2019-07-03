SUCESIONES

SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES Nº 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ: DON RUBEN GALAN MURAYARI; A SOLICITAR LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN EN VIDA FUERA SU PADRE, EL SEÑOR NICASIO GALAN CAHUAZA, FALLECIDO 15 DE ABRIL DE 2019, EN EL HOSPITAL III – IQUITOS (ESSALUD), DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; SIENDO SU ULTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE SR. DE LOS MILAGROS N°729, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, PARA SOLICITAR EL INICIO DEL PROCESO SUCESORIO Y SE DECLARE COMO UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO AL SOLICITANTE.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO Y FORMA QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
Abogado-Notario de Maynas
V-1(03)F/4434
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN AV. FREYRE Nº 1850 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ: DOÑA MARIA TERRESA NAJAR GARCIA VDA. DE RODRIGUEZ; A SOLICITAR LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN EN VIDA FUERA SU CONYUGE, EL SEÑOR JUAN RODRIGUEZ MESTANZA, FALLECIDO 21 DE FEBRERO DEL 2019, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR CARLOS ALBERTO PESCHIER CARRILLO – INCOR, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; SIENDO SU ULTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE SANTA ROSA N°207-BAGAZAN, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, PARA SOLICITAR EL INICIO DEL PROCESO SUCESORIO Y SE DECLARE COMO UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO A LA SOLICITANTE.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO Y FORMA QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
Abogado-Notario de Maynas
V-1(03)F/4434
S/ 20.00
PUBLICACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA
POR ANTE MI, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 163 – IQUITOS, MARIASELA DEL PILAR RENGIFO VÁSQUEZ, EN SU CALIDAD DE HIJA BIOLÓGICA SOLICITA LA DECLARACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA DE SU FINADA MADRE ERCILIA VÁSQUEZ VARGAS, FALLECIDA EN SU DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE ABANCAY Nº 494, DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, EL DIA 16-06-2018; LO QUE SE HACE SABER PARA LOS FINES PERTINENTES DE LEY.
IQUITOS, 02 DE JULIO DEL AÑO 2019.
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO – NOTARIO DE MAYNAS
V-1(03)
PUBLICACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA
POR ANTE MI, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 163 – IQUITOS, MARC CHRISTIAN COLLIS, EMMA LOUISE COLLIS, HELEN ELIZABETH COLLIS Y GEORGE MICHAEL COLLIS MOSQUERA, EN SU CALIDAD DE HIJOS BIOLÓGICOS, SOLICITAN LA DECLARACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA DE SU FINADO PADRE MICHAEL FRANCIS COLLIS, CON ÚLTIMO DOMICILIO EN LA CALLE PEVAS Nº 200-IQUITOS, Y FALLECIDO EN EL HOSPITAL APOYO IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA – IQUITOS, EL DIA 16-11-2018; LO QUE SE HACE SABER PARA LOS FINES PERTINENTES DE LEY.
IQUITOS, 01 DE JULIO DEL AÑO 2019.
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO – NOTARIO DE MAYNAS.
V-1(03)
SUCESION INTESTADA
Por ante mi Oficio Notarial, sito en calle Rioja Nº 600-Nauta, se ha presentado el señor: OCTAVIO PEREZ VELA, solicitando la SUCESION INTESTADA de su extinta madre: ZOILA ROSA VELA TUESTA, fallecida AB-Intestada el 12 de octubre de 1998; teniendo como último domicilio, el predio ubicado en la calle Sanchez Cerro S/N, Nauta-Loreto-Loreto, lo que comunico para que los que se crean con derecho lo hagan valer conforme a ley.
Nauta, 18 de junio del 2019.
GAMANIEL MALLQUI MINAYA
Abogado-Notario
V-1(03)B/2958
S/.20.00
SUCESION INTESTADA
Por ante mi Oficio Notarial, sito en calle Rioja Nº 600-Nauta, se ha presentado la señora: EMILIA ARIMUYA RASMA, solicitando la SUCESION INTESTADA de su extinto cónyuge: APOLINARIO SIAS TUCUNACARI, fallecido AB-Intestado el 16 de junio del 2005; teniendo como último domicilio, el predio ubicado en la calle Tarapacá S/N, Nauta-Loreto-Loreto, lo que comunico para que los que se crean con derecho lo hagan valer conforme a ley.
Nauta, 18 de junio del 2019.
GAMANIEL MALLQUI MINAYA
Abogado-Notario
V-1(03)B/2958
S/.20.00