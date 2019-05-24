SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES Nº 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ LA SEÑORA: HORTENCIA DAVILA YEPEZ VDA. DE PIÑA, QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DEL QUE EN VIDA FUERA SU HERMANO, DON: MARCELINO DAVILA YEPEZ, FALLECIDO EL 26 DE ENERO DEL AÑO 2019, EN ESTA CIUDAD, QUIEN TUVO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA ABELARDO QUIÑONEZ N° 279, DEL DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, REGIÓN LORETO.- INDICANDO COMO LA ÚNICA Y PRESUNTA HEREDERA A LA SOLICITANTE.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTOS DE QUE LOS QUE SE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
Abogado-Notario de Maynas
V-1(24)F/4242
S/ 20.00
SUCESIONES
SUCESIÓN INTESTADA