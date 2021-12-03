PUBLICACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA
POR ANTE MI, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 161-163-165 – IQUITOS, DORIS MERCEDES GUTIERREZ DEL AGUILA, EN SU CALIDAD DE HIJA BIOLÓGICA, SOLICITA LA DECLARACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA DE LA QUE FUERA EN VIDA SU MADRE BIOLÓGICA LUZ ANGELICA DEL AGUILA VARGAS, FALLECIDA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2016, EN SU ULTIMO DOMICILIO UBICADO EN LA AV. LOS PERIODISTAS N° 1133, DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; LO QUE SE HACE SABER PARA LOS FINES PERTINENTES DE LEY.
IQUITOS, 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO – NOTARIO DE MAYNAS
V-1(03)F/787}9
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES Nº 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ: ROCIO LILIANA GONZALES VALERA, QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DEL QUE EN VIDA FUE SU SEÑOR PADRE, DON: ARMANDO BERNARDO GONZALES ALARCON, FALLECIDO EL 23 DE ENERO DEL AÑO 2021, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD – HOSPITAL III IQUITOS, DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO, QUIEN, TUVO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN EL PSJE. BUENA VISTA N° 107 – ALTURA DE CALLE YAVARI/AMAZONAS, DEL DISTRITO DE IQUITOS. INDICANDO COMO ÚNICOS Y PRESUNTOS HEREDEROS A LA SOLICITANTE Y SUS HERMANOS DE NONBRE: SUSANA LORENA GONZALES VALERA; JULIO CESAR GONZALES VALERA; LUIS ARMANDO GONZALES VALERA, ANA CECILIA GONZALES VALERA. LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(03)F/7885
S/ 20.00