PUBLICACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA
POR ANTE MI, NOTARIO PUBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRON MORONA Nº 161 – IQUITOS, KAROL JOSEPH BILL ZUMAETA OSPINAL, JEAN CLAUDIO PIEER STEVEN ZUMAETA OSPINAL Y XAVI RAMSES JET ZUMAETA OSPINAL, TODOS MENORES DE EDAD, DEBIDAMENTE REPRESENTADOS POR SU MADRE BIOLÓGICA MARITA ADELINA OSPINAL LOZANO, SOLICITAN LA DECLARACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN FUERA EN VIDA SU PADRE BIOLÓGICO DON JOSE PASCUAL ZUMAETA SIAS, QUIEN HA FALLECIDO EN EL HOSPITAL III IQUITOS, EN FECHA 20-11-2018, CON ÚLTIMO DOMICILIO EN CALLE BRASIL Nº 1411 DE ESTA CIUDAD DE IQUITOS, LO QUE SE HACE SABER PARA LOS FINES PERTINENTES DE LEY.
IQUITOS, 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO – NOTARIO DE MAYNAS
V-1(27)
PUBLICACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA
POR ANTE MI, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN EL JIRÓN MORONA Nº 161 – IQUITOS, DON JUAN ALEJANDRO SOLORZANO AREVALO, POR DERECHO PROPIO Y EN REPRESENTACIÓN DE DOÑA GENOVEVA VARGAS SEPULVEDA VIUDA DE SOLORZANO Y DON FELIPE ANTONIO SOLORZANO AREVALO, SOLICITA LA DECLARACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN FUERA EN DON JUAN ANTONIO SOLORZANO DIAZ, QUIEN FALLECIDO EN FECHA 18 DE JUNIO DEL AÑO 2018, EN EL HOSPITAL ESSALUD DE ESTA CIUDAD DE IQUITOS, CON ÚLTIMO DOMICILIO EN LA CALLE LOURDES DE LEON Nº 551 DE ESTA CIUDAD; LO QUE SE HACE SABER PARA LOS FINES PERTINENTES DE LEY.
IQUITOS, 12 DE ENERO DEL AÑO 2018
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO – NOTARIO DE MAYNAS
V-1(27)
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN AVENIDA FREYRE Nº. 1850 – PUNCHANA, SE PRESENTO PETRONILA SILVA DE SALINAS, QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA; DE QUIEN EN VIDA FUERA SEVERO SALINAS VILCHEZ, FALLECIDO EL 27 DE ENERO DEL 2014, HECHO OCURRIDO EN SU ÚLTIMO DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE CABALLERO LASTRE Nº 498, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; EN SU CONDICION DE ESPOSA, RESPECTIVAMENTE, LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE SE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN A LA MENCIONADA CAUSANTE SE APERSONE DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA
NOTARIO ABOGADO
V-1(27)F/3560
S/20.00
SUCESION INTESTADA
Ante mi Oficio Notarial Ubicado en Av. Freyre Nº 1850 – Punchana, se presentó Don GABRIEL INSAPILLO FATAMA, solicita la Sucesión Intestada de quien en vida fuera su Señor Padre: JULIO INSAPILLO AÑAPI, fallecido el 25 de noviembre del año 2018, en el domicilio ubicado en Calle Huánuco 124, distrito de Punchana- Maynas – Loreto; siendo su ultimo domicilio el inmueble ubicado en Calle Huánuco 124, del distrito de Punchana- Maynas – Loreto. – Indicando como HEREDERO UNIVERSAL al solicitante. – Lo que se publica a efecto de los que crean tener vocación hereditaria con relación al mencionado causante se apersonen dentro del plazo y forma que la Ley establece.
JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA
Notario – Abogado
V-1(27)F/3560
S/20.00