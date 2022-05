Reportan caso en un menor de cinco años.



Ayer por la mañana, el director regional de salud de Loreto, Chaner Zumaeta, afirmó que se reportó el primer caso de la sub variante de la cepa Ómicron de la Covid 19, denominada BA 2, en la ciudad de Iquitos.

Así lo confirmó a Diario La Región el médico Carlos Álvarez, jefe de Epidemiología de la DIRESA Loreto, quien indicó que se trata de un caso reportado en el distrito de Iquitos y corresponde a un niño de cinco años que se hizo la prueba a finales de abril.

De acuerdo al funcionario, el menor no presenta síntomas de peligro hasta la fecha, por lo que se trata de un proceso habitual de la enfermedad; como se dieron la mayoría de casos Ómicron durante la tercera ola de contagios. No obstante, se mantiene la observación correspondiente.

Por su parte, el director regional de salud, Chaner Zumaeta, aseguró que Loreto mantiene un bajo nivel epidemiológico de Covid, ya que no se registran pacientes internados en los hospitales MINSA a nivel regional, pero sí dos en lo que respecta a EsSalud. Del mismo modo, precisó que en lo que va de mayo se registró un fallecido, quien, según los reportes, estuvo llevando a cabo el peligroso método de la automedicación.

(A. Padilla)