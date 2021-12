Inmunización contra el Nuevo Coronavirus será requisito para la presencialidad en el mes de marzo.

Luego de las disposiciones publicadas por el Ministerio de Educación (MINEDU) para el inicio de clases presenciales con fecha posible entre el 1 y 14 de marzo, Diario La Región se puso en comunicación con el sub secretario general del SUTE Loreto, Cesar Coral, quien afirmó que si bien las condiciones mínimas aún no están dadas, se debe empezar a trabajar para un retorno seguro a las aulas.

El dirigente sindical afirmó que es crucial que una comisión multisectorial conformada por DREL, SUTE, Ministerio Público, DIRESA y Defensoría del Pueblo, visiten las instituciones educativas para verificar que cuentan con las condiciones básicas para la presencialidad, es decir, agua y desagüe, y espacios ventilados que aseguren el distanciamiento social.

Del mismo modo, el profesor Coral reconoció que los docentes también deben poner de su parte y contar con mínimo dos dosis de vacuna contra la Covid-19 antes de regresar a las aulas. En ese sentido, adelantó que el SUTE Loreto convocará a una asamblea en los próximos días en donde se solicitará a los dirigentes provinciales realizar un mapeo de los docentes ya auxiliares vacunados en sus respectivas jurisdicciones.

El sub secretario del SUTE indicó que, de ese modo, se podrá conocer si el. magisterio loretano está en condiciones de volver, y, además, se podrá evaluar las acciones con los docentes y auxiliareis que se niegan a recibir la vacuna.

“El que les habla ya cuenta con sus 3 dosis, y me dirijo a todos los trabajadores de la educación a ser los primeros en contar con nuestras vacunas, que son la mejor manera de volver a las aulas y proteger nuestra salud y la de los estudiantes”; declaró el dirigente. (A. Padilla)