Alcalde Martín Arévalo presidió tercera sesión extraordinaria



Al mediodía de ayer con la asistencia de José Martín Arévalo Pinedo presidente del CODISEC San Juan Bautista, Sergio Álvarez coordinador del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del distrito de San Juan Bautista, Guillermo Mario Figueroa Cruz integrante, oficial representante de la Comisaría PNP 09 de Octubre y representante del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se realizó la tercera sesión extraordinaria, donde la licenciada Zenaida Dávila Torres sub prefecta del distrito de San Juan Bautista juró como nueva integrante.

En esta sesión ordinaria el alcalde Martín Arévalo también hizo mención sobre la inseguridad ciudadana en Iquitos, por lo que dijo que es muy plausible se realice una nueva convocatoria a los integrantes donde se deben tratar estos problemas, porque los índices delincuenciales son muy altos, pero, mencionó también que en el distrito de San Juan Bautista es mínimo comparado con otros distritos.

El fiscal Guillermo Mario Figueroa Cruz dijo que en el distrito de San Juan Bautista uno de los problemas existentes es la usurpación de terrenos, los mismos que no pasan en otros distritos de la ciudad.

Por su parte la sub prefecta de San Juan bautista mencionó que en una próxima reunión se deben tomar acuerdos para de esa manera disminuir el índice delincuencial en el distrito de San Juan bautista.