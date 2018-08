Mientras se aproximan las elecciones regionales y municipales, una postulación los adelanta y nos promete grandes y mayores satisfacciones de las ya conocidas, si logra inscribirse en el The Guinnes World Records, presentando como plan de trabajo la elaboración del postre: “La mazamorra de aguaje más grande del mundo”. Fabuloso no?

“Buscamos llamar la atención para promover uno de los frutos de la selva con mayor potencialidad para su exportación, como es el aguaje. La realización de este Récord Guinness pondrá a Iquitos y sus maravillas naturales en los ojos del mundo”, afirmó Raúl Diez Canseco Terry, fundador presidente de Universidad San Ignacio de Loyola-USIL. Es el principal promotor de la aspiración mundial.

Desde su creación en 1995, la Universidad San Ignacio de Loyola participa y crea constantemente actividades que ayuden a fomentar el conocimiento del patrimonio y de los recursos naturales del Perú en el mundo. Así promovimos la quinua en Miami (2015), el rocoto en Arequipa (2016), la aceituna en Tacna (2017) y la papa nativa en Cusco (2018). Ahora le toca al aguaje en Iquitos.

Además de las propiedades del fruto nativo harto conocido por nosotros, como que lo degustamos todos los días en las presentaciones que también habituamos, de lograr el récord permitirá promover el flujo turístico hacia la región y sobre todo dar a conocer un fruto como el aguaje que tiene muchas potencialidades para su procesamiento industrial y exportación.

El aguaje es el fruto de una de las palmeras nativas de la Amazonía más altas y hermosas que crece en el bosque tropical. Su nombre científico es: Mauritia flexuosa. Se lo encuentra en las riberas de los ríos, en Colombia, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, Guyana y Trinidad y Tobago.

En el Perú se cultivan y explotan poblaciones naturales de aguaje en Loreto, Ucayali y Madre de Dios, regiones con clima tropical caluroso y húmedo, con suelos drenados e inundados. Los pobladores de la región acostumbran a comerlo fresco, recién cortada de la palmera, en refrescos (la aguajina), como saborizantes naturales, cremoladas, helados, mermeladas o en los platos regionales.

Los principales tipos de aguaje son: Shambo, Amarillo o posheco, Shambo azul y Sachavaca Aguaje. Entre los principales componentes encontramos: Betacaroteno (Provitamina A), Tocoferoles (Vitamina E), Ácido ascórbico (Vitamina C) y Fitoestrógenos. Así, tres mil personas deben degustar la mazamorra de aguaje a las 11 de la mañana, en la Plaza de Armas el próximo 30 de agosto. Aguajinamente loretanos y loretanas.