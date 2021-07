Sorprenden a ladrón ingresando al CEBE 9 de Octubre

Tenía en la mira varias cosas de valor que había dentro de la institución educativa



Inseguridad total. Nuestra ciudad sigue siendo insegura por donde se lo vea. Otro caso de intento de robo se registró en. Centro de Educación Básica Especial 9 de octubre.

Resulta que un sujeto estaba dentro del local institucional cuando fue sorprendido por la directora María Vargas y un grupo de profesores que se encontraban con ella tras terminar una reunión de coordinación.

En uno de los ambientes de la institución había una impresora Braille, qué es la única que existe a nivel nacional, la misma, que está valorizada en 25,000 soles. Dicha impresora es utilizada por los otros centros de educación básica quienes se agencian de copias y otros trabajos con este sistema.

“La Delincuencia está acechando el Cebe 09 de octubre. Hoy un ladrón entró al CEBE en pleno día, 4 de la tarde cuando estábamos ahí. Hay mucha vulnerabilidad y no hay personal de Guardiania. Señores de Drel y Ugel Maynas Loreto”, dijo María Vargas, directora de la institución educativa.

La maestra señaló que estaban viendo en DGI un reemplazante de un cese por limite de edad y así de simple les dijeron que no hay presupuesto para contratar.

“¿Quien tiene que ver, si no son las autoridades del sector? ¿Quien salvaguarda toda la implementacion que tiene la institución?.Ahí la muestra palpable de la falta de personal.El ladrón estaba adentro y se vio cara a cara conmigo y por suerte estaba con 2 profesores más y sino que hubiera pasado? . La solución debe darse ahora con el personal. Esperemos tomen atención este requerimiento URGENTE .

Sr Gobernador como jefe de Pliego tiene que hacer algo las instituciones educativas no pueden quedarse a la deriva sin personal reemplazante por jubilación. Reaccionamos tomar foto ya en huida del ladrón”, finalizó.

Con respecto a la seguridad, se unieron a este pedido los vecinos que viven por el sector de Progreso, exigieron a las autoridades que tomen cartas en el asunto para paliar en algo la situación en la que vive cada uno de los pobladores en nuestra zona de Iquitos. (C. Ampuero)