Protesta de moradores de AH Isidoro Tello

Moradores del AH Isidoro Tello protestaron el jueves en horas de la mañana por falta de agua potable en sus domicilios, desabastecimiento en algunos sectores considerados críticos y servicio restringido en otros, pero este problema está afectando a toda la ciudad debido al trabajo estrictamente técnico de cambio de electrobombas en la Planta de Captación y de tratamiento; asimismo, se está procediendo a la instalación de válvulas, equipos que ya cumplieron su ciclo de funcionamiento y que no responden a las demandas de la población que, a decir verdad, creció desordenada y descontroladamente. Estos equipos que hacemos referencia son adquiridos con fondos transferidos por OTASS, para la primera etapa de atenciones urgentes y mejorar la captación, producción y distribución de agua potable a la población no solo de Iquitos, sino de Yurimaguas y Requena.

Estos son los motivos que se está restringiendo el abastecimiento de agua; sin embargo, la contingencia está activada con 8 cisternas con las que se está atendiendo a las zonas más afectadas, vale reconocer el apoyo de las municipalidades y gobierno regional que pusieron sus cisternas para atender las exigencias del líquido elemento; a usuarios del Asentamiento Humano Isidoro Tello se los está atendiendo pasando un día con agua por cisterna.

A la protesta por falta de agua se sumaron otros pobladores que no tienen red y que exigen ampliación sin cumplir con las exigencias normadas para tal servicio. Reiteramos a las autoridades y población en general que estos trabajos seguirán, que lógicamente incomoda la falta del elemento vital en casa, pero recomendamos agenciarse de lo más posible y usar racionalmente, luego de esta temporada de baja presión y terminados los trabajos veremos los resultados cuando tengamos más horas de abastecimiento y con mejor presión, de eso somos conscientes todos. Cabe informar también que se desarrollan acciones y actividades de reposición de medidores, programas de educación sanitaria y otros que se emprendieron para mejorar el nivel de vida de la población usuaria.