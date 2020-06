Solo les dan la mitad del bono en efectivo a madres indígenas

Condicionan pago de bono a compra de productos

Una grave denuncia realizó Flor de María Parana Vásquez, madre indígena de la comunidad nativa Cuninico, en el distrito de Urarinas, quien señala que los propietarios de los agentes de los bancos, en la localidad de Maypuco, ubicado a las orillas del río Marañón, en vez de entregarles en efectivo los 400 soles del bono entregado por el Gobierno, les dan la mitad en efectivo, y la otra mitad les obligan a llevar en productos que ellos venden.

Flor de María Pana realizó esta denuncia pública a través de las ondas de radio Ucamara, de la ciudad de Nauta, señalando que los propietarios de los agentes bancarios, quienes también tienen sus bodegas, no acceden a entregarles el dinero si es que no les compra sus productos, además de 30 soles de impuesto por realizar el cobro.

“El bono era dinero, pero cuando nos íbamos a cobrar en Maypuco, nos condicionaban a gastar la mitad en productos, es decir la mitad nos dan en dinero y la otra mitad en productos, y nosotros, porque no podemos viajar a Iquitos, Nauta o Yurimaguas a cobrar en los bancos, nos veíamos obligados a tener que aceptar”, expresó la madre de familia, que se sintió perjudicada por lo ocurrido. (R. Graicht)