Expresó el docente universitario Alfonso Shapiama.

Agregando que el otro 98% sí está acatando la huelga nacional indefinida desde el pasado 15 de noviembre. “La huelga no se ha levantado, ni se ha suspendido, vamos adelante hasta que el gobierno se digne en respetar nuestros acuerdos como la homologación ganada hace años.

Un 98% de docentes estamos paralizando las labores en lo que respecta a lo académico, no hay clases. El 2% restante está trabajando ya que son las comisiones que vienen impulsando el licenciamiento que nos interesa a todos.

Estamos reclamando que el gobierno cumpla con la homologación que en los anteriores gobiernos solo nos han dado una parte, pero luego todo se congeló. Cada año luchamos para que la incluyan en el presupuesto y eso no ocurre. Por eso salimos a protestar a las calles, el sueldo no alcanza.

Quiero agradecer la comprensión del público, a los padres de familia, a los alumnos, que sepan que sin luchas no hay victorias. Todo esto también es una parte de la enseñanza que les damos a los alumnos para que más adelante también cuando sean profesionales, hagan respetar sus derechos y no sufran las consecuencias que nosotros ahora estamos sufriendo”, concluyó el maestro.