Vendrán variaciones hacia abajo

“La concentración del comercio y el dominio en la comercialización de mercancías se localiza en la ciudad de Iquitos metropolitana, donde se encuentra el 47% de la población y los ingresos personales son los más altas del departamento de Loreto, que cuenta con ocho provincias”.

Es parte de los alcances que hace en materia comercial el economista Róger Grández Ríos, en su infaltable publicación virtual en temas de la realidad regional, en cuya última edición se refiere a las fluctuaciones de los precios luego de la eliminación del reintegro tributario (18%).

“De acuerdo al INEI la variación de los Indicadores de Precios de la Economía (Informe Técnico N°02 del 01/02/2019) por ciudades principales al mes de enero 2019, es Iquitos la que ostenta la más alta tasa de inflación (0.81%), seguido por Tacna (0.65%) y Cerro de Pasco (0.65%)”.

Así en el periodo febrero 2018-enero 2019, “Iquitos es la sexta ciudad más cara del Perú valor que coincide con las estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al proyectar los posibles impactos en los precios al eliminarse el Reintegro Tributario; focalizándose el incremento de precios en los rubros de alimentos, más no así en los casos de transporte (fluvial y terrestre) por encontrarse exonerado de impuestos (IGV e ISC, hasta el 2049) a los combustibles que se venden en las plantas de Iquitos y Yurimaguas”.

En los próximos 3 meses, comenta, los precios en la ciudad de Iquitos, van a sufrir variaciones progresivas hacia abajo, a razón que las ventas van a registrar magnitudes menores al disminuir la liquidez y el efectivo de la población en medio de un programa de gastos familiares por el inicio del año escolar que le va a llevar a contratar deudas y créditos a corto plazo, que no necesariamente serán formales.

Los problemas en la producción petrolera y la pérdida en la asignación del canon en el mes de febrero, así como el retraso en el inicio de nuevas obras y el uso del fondo (Ley 30897) por la eliminación del RT y el IGV parcial a la importación de bienes comprendidos en la ley 27037 que van a iniciarse, probablemente, a partir del segundo semestre, van a castigar compras y ajustar precios (especulativos).

Esto sucederá dice el especialista hasta igualar una paridad de no más de 15% en promedio; y podría bajar más si se logra que las municipalidades de Iquitos y Belén (las más representativas por el tamaño de sus mercados de abastos) logren organizar (en cooperativas) a los comerciantes minoristas para que sean ellos mismos los que compren directamente a los distribuidores mayoristas que se encuentren fuera del territorio de Loreto, y son estas grandes empresas distribuidoras que tienen resuelto su cadena logística. “El carnaval de precios en Iquitos tiene su propia música y también tiene, como toda canción, su final”. Esperamos esa cuenta regresiva lo más pronto.