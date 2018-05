Se trata de la empresa Alpha Consult S.A. bajo sospecha de corrupción.

Empresas cuestionadas harán Estudio de vía hacia el norte por un monto de 38 millones de soles.

La tan esperada integración y conexión de la región Loreto al resto del país, a través del norte, podría convertirse únicamente en un simple mecanismo para la salida de 38 millones de soles para sus Estudios puesto que se acaba de conocer que el Consorcio mencionado está conformado por empresas cuestionadas y sobre todo una de ellas que resulta siendo socia de Odebrecht (ALPHA Consult S.A), aquel monstruo empresarial de la construcción señalado como corrupto.

Como es de público conocimiento el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías descentralizado, junto al gobierno regional de Loreto, firmó un convenio para impulsar la convocatoria y entrega de la Buena Pro a un Consorcio para la ejecución de los Estudios del proyecto: “Construcción y mejoramiento de la carretera Nor-Oriental Iquitos-Saramiriza”.

Hace poco la Buena Pro fue entregada al Consorcio Saramiriza, conformado por la empresa DOHWA ENGINEERING CO LTD-sucursal Perú (sur coreana). Así como a las empresas peruanas PROMOCIÓN Y GESTIÓN PROMOGEST SAC y ALPHA CONSULT S.A., a un monto de 38 millones 076 mil 154.57 soles.

¿CUÁL ES SU TRAYECTORIA?

Es como para que cada loretano abra bien sus ojos y oídos a fin de fiscalizar al milímetro al Consorcio mencionado, ya que no muestra cartas de gran reconocimiento empresarial, más bien existen informaciones preocupantes que incluso han llamado la atención del actual presidente del Perú, Martín Vizcarra. Tarea a realizar, ya que Loreto no puede continuar siendo la despensa millonaria para iniciar proyectos de envergadura que luego quedan en la nada, frustrados o, lo que es peor, inservibles para el pueblo.

Empecemos con DOHWA ENGINEERING CO LTD -sucursal Perú (sur coreana, meses atrás vinieron representantes a recorrer la vía). Según información oficial publicada respecto al consorcio ganador de las obras de la Línea 2 del Metro de Lima, se observó lo siguiente:

“El consorcio integrado por la peruana Cesel, las dos empresas estatales chinas Railway First Survey and Design Institute Group and Xian Engineering Consultancy and Supervisión y las coreanas: Dohwa Engineering y la estatal de Corea del Sur Busman Transportation Corporation, ha señalado un inconveniente cambio en el estándar de resistencia sísmica de la construcción. En el contrato inicial esta resistencia era de 1.5, la que garantiza la supervivencia de las estructuras tras un terremoto o un tsunami de magnitud sísmica 9; sin embargo, el consorcio constructor está aplicando el factor 1.3 que utilizaría menos materiales, porque según ellos así se lo permite el contrato.

Según representantes del consorcio constructor, la resistencia sísmica de factor 1.3 también resiste un terremoto de magnitud 9 y respaldan esta propuesta en la construcción de dos metros, que al igual que el Perú, se encuentran dentro del llamado cinturón de Fuego, uno construido en Chile y otro en la ciudad de San Francisco en Estados Unidos”.

Frente a esa situación, el ex congresista Daniel Abugattás denunció penalmente a la actual directora ejecutiva de Ositran, Patricia Benavente y al ex ministro de Transportes, José Gallardo Ku, por haber permitido que se utilice una resistencia sísmica de 1.3 un factor menor a la que se establece en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

PROMOCIÓN Y GESTIÓN PROMOGEST SAC

Justamente ganó un proyecto en Santiago de Chuco, provincia de La Libertad, tierra natal del vate universal César Vallejo Mendoza, declarada como Capital de la Poesía del Perú.

Hasta ahí llegó el ahora ex Congresista Elías Rodríguez Zavaleta, quien en su informe número 13 apuntó en torno a sus actividades de representación lo siguiente: “Informar por qué la empresa consultora Promoción y Gestión Promogest SAC, NO ha CUMPLIDO con presentar la culminación del Estudio definitivo del Proyecto: “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Pallasca, Mollepata, Molleebamba-Santiago de Chuco-EMP tramo 10”.

Y NO SOLO ESO, en lo que va del año (agosto 2017) 20 consorcios y empresas encargadas de hacer mantenimiento de las carreteras fueron sancionadas con multas por Provías Nacional con 374,417.67 por incumplir los niveles de servicio. Dentro de la lista están consideradas:

Consorcio Abra Toccto, Consorcio Alvac Johesa, Consorcio Cutervo, Consorcio Geoconsult MTV Perú, Consorcio JJC Mayo, Consorcio Supervisor Collpa, Consorcio Vial Vado Grande, Consorcio Vial Sahuinto, Consorcio Vial Sihuas, Consorcio Vial Sullana, Consorcio Vial Tambillo, Consorcio Vías Perú, Gonzáles Balarezo Sergio Oswaldo, Hob Consultores SA, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA (ICCGSA), Leandro Ramírz Marlon Luis, Obras de Ingeniería SA (OBRAINSA) y Promocion y Gestión Promogest SAC.

Ojalá y con los años, los congresistas de Loreto, no tengan que estar presentando informes respecto a que dicha empresa NO presentó el Estudio pese a los 38 millones gastados en el objeto de integración de la selva a la costa.

LOS NEXOS OCULTOS DE LA SUPERVISORA DE OBRAS DE ODEBRECHT

La presente información salió publicada en el diario “La República” en julio de 2017.

“En la mira. ALPHA Consult S.A es una supervisora implicada en dos casos de corrupción a inicios de los 80 y durante el régimen fujimorista. Hoy aparece vinculada a Lava Jato: su directivo Peñaranda Cabrera coincidió en viajes al extranjero con el recluido ex presidente de Ositrán por las coimas a Odebrecht, Juan Carlos Zevallos, en cuya gestión se adjudicó a la supervisora contratos por US$ 37 millones.

El nombre Alpha Consult, una de las principales empresas supervisoras de las obras ejecutadas por firmas brasileñas en el país -constructoras que están investigadas en el Ministerio Público por presunta corrupción- fue hallado de forma circunstancial en marzo de 2013 en el contenido de un disco duro externo de Ositran (Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público) al lado de la inscripción de un monto de dinero y también de anotaciones de supuestos pagos indebidos de Odebrecht.

Zevallos fue encarcelado pero el nombre de la supervisora Alpha Consult pasó inadvertido en la opinión pública a pesar de que no es la primera vez que aparece relacionada a casos de corrupción: a inicios de los 80 las primeras actividades cuestionadas de la compañía fueron incluidas en el escándalo Guvarte sobre la presunta sobrevaluación de los contratos en la construcción y equipamiento de centros penitenciarios, durante el segundo gobierno del presidente Fernando Belaunde (1980 – 1985).

Después, a fines de los 90, Alpha Consult figura vinculada al caso de la Vía Expresa del Callao, por el cual el ex alcalde y ex gobernador regional Álex Kouri fue sentenciado a cinco años de prisión.

Hoy Convoca.pe narra en este reportaje del proyecto “Memorias de la corrupción” publicado en alianza con el diario La República, hechos que pueden contribuir a las investigaciones de las autoridades sobre el papel que jugaron las supervisoras en la trama del caso Lava Jato.

Contratos millonarios

Según información oficial a la que accedió Convoca.pe, Alpha Consult obtuvo 7 de los 15 contratos con Ositran -de forma individual y en consorcio- para supervisar las obras adjudicadas a Odebrecht y otras compañías de Brasil. El monto de la contratación supera los US$ 48 millones, en total. Además, esta empresa consiguió buena pro en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones también para la supervisión de construcciones de las firmas brasileñas: seis contratos por más de S/ 121 millones en total, de manera particular y en asociación con otras compañías.

Entre los referidos proyectos de infraestructura o concesiones supervisados por Alpha Consult están la Interoceánica Sur (tramos 2 y 3), por la que el ex mandatario Alejandro Toledo se encuentra prófugo de la justicia por presuntamente haber recibido US$ 20 millones de parte de Odebrecht. La empresa también supervisó el tramo 4 de la Interoceánica Sur, la Interoceánica Norte, así como las obras de trasvase del proyecto Olmos, en Lambayeque. Todos estos contratos se encuentran bajo investigación.

Los reportes de la supervisora en algunos casos eran utilizados para sustentar adendas de los contratos e incrementos en el presupuesto. En la búsqueda de más indicios sobre la posible conexión entre el recluido ex titular del organismo supervisor Ositran, Juan Carlos Zevallos, y el máximo directivo de Alpha Consult, Jorge Peñaranda, Convoca.pe revisó el movimiento migratorio de estos personajes y los cruzó con fechas claves de los contratos adjudicados por la entidad pública a la firma supervisora y otros hechos del caso de corrupción Lava Jato” puntualizan.

LORETO, DIOS NOS AGARRE CONFESADOS…

La región ya no debe permitir más salidas millonarias de dinero frente a empresas cuestionadas. Ya se ha dado la Buena pro para los Estudios de la carretera Iquitos Saramiriza (38 millones de soles). Todo hace presagiar que los resultados serán fatales, abrumadoramente trágicos, una vez más en contra de Loreto. ¿Hasta cuándo se seguirá permitiendo todo esto? Además, las empresas petroleras hace años que hicieron estudios para afirmar las vías en la zona de influencia para sacar los hidrocarburos. ¿De qué nuevos estudios hablamos? Y finalmente, si existen discrepancias, el Consorcio señala que irían en arbitraje, pero fuera del Perú. La “cereza” que corona el pastel”. (LM)