“Situación de la frontera del Putumayo con Colombia es crítica”

Declaró Edwin Pérez Álvarez, presidente del Frente Patriótico de El Putumayo.



Tuvo fuerza para expresar todo lo que llevaba dentro y que quizá guardaba con impotencia por muchos años. Aunque sabe que sus declaraciones son peligrosas en una ciudad como El Estrecho, pequeña y donde aparentemente nada ocurre. Habló de los problemas que aquejan a la provincia de El Putumayo.

“En cuanto a comunicaciones acá se han construido antenas y también se ganó un proyecto de globos aerostáticos, pero no se ha cumplido nada. La empresa Movistar puso una antena grande y no funciona, ahora contamos con una chiquita. Claro dijo que daría el servicio 3G, pero no llega ni a dos. No podemos bajar Wathsaap, ni qué tipo de redes sociales, para ello por una hora tenemos que pagar 5 soles por Internet.

De otro lado, el primer tramo del gran proyecto de la carretera Iquitos/El Estrecho debió empezar acá porque acá (El Estrecho) nació el proyecto. Para nosotros nos han dejado en el cuarto tramo, cuándo va a llegar ese proyecto de la carretera hasta aquí, pasarán muchos años más.

Tenemos luz por horas. A nivel del gobierno central se gestionó contar con 24 horas al día a través de paneles, pero a la fecha no se ha instalado nada. Hubo un problema grande con Electro Oriente que da el servicio por medio de combustible. Reunimos pruebas de venta de combustible y pedimos que la fiscalía intervenga, hubo cambio de personal. Pero igual ya no hay tantos cortes, pero contamos con luz por horas. Un solo motor está trabajando, si se malogra sería algo catastrófico ya que estamos en zona de frontera. Electro Oriente se comprometió a entregar un motor de alto voltaje, pero no cumple” cuenta Edwin, para luego responder sobre la presencia de dragas en la zona.

“Hay una tremenda presencia de dragas en esta zona de El Putumayo, pero ninguna autoridad nos hace caso. Están en la zona baja y alta del Putumayo, hace mucho tiempo que la Marina no patrulla. A veces salen en deslizador a dar unas cuantas vueltas por acá nomás. Hay presencia de grupos armados en toda la cuenca.

Hay dragas colombianas y ecuatorianas en la zona de Yahuas, Santa Mercedes y otros lugares. Hemos hablado con la Prefecta y ella dice que ya presentó la denuncia, pero no pasa nada. Incluso se ha presentado a la comandancia de Iquitos y a la fecha no hacen nada para solucionar ese tema, es un problema grave.

Igual se llevan nuestra madera, les hacen un pago irrisorio a los campesinos, ya se está acabando la especie Lupuna en El Putumayo. Los pueblos no tienen nada, la madera sale con la venia de Gerfor, sacan del río Algodón, de zona reservada y nadie dice nada respecto al tema.

La llevan al lado colombiano porque allá les pagan más. Igual pasa con el oro, sacan con contaminantes y eso perjudica con la desaparición de especies. Matan a las especies con el mercurio, el mercado está desabastecido. Los productos alimenticios son carísimos acá, la mayoría compra productos traídos de Colombia.

No existe la presencia del Estado en El Putumayo, hay presencia de cocaleros, narcoterroristas que se imponen o crean impunidad a punta de balas. Obligan a los paisamos a sembrar coca y el que no siembra tiene que pagar cupo a esos grupos.

Solo hay dos bases del Ejército, Gueppi y Estrecho no hay más presencia. Antes había presencia en Remanso, Álamo, Esperanza, Flor de Agosto, Angucilla; actualmente han penetrado los colombianos a esos territorios para obligar a hacer siembra de coca en las chacras.

A los militares les pagan bien por frontera y no actúan contra ellos, sin embargo, a un maestro o técnico de salud por frontera solo pagan 100 soles, qué vale en una ciudad tan cara como esta” habla el dirigente.

(Luz Marina Herrera Lama).