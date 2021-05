Sindicatos de municipalidad de Maynas se reunieron con funcionarios

Aunque al final no han llegado a acuerdos concretos.

Después de mucho tiempo ayer se vio una protesta nutrida en el frontis de la municipalidad.



Después de mucho tiempo ayer temprano se observó una protesta nutrida en el frontis de la municipalidad provincial de Maynas. Y es que asistieron obreros y empleados, nombrados y contratados. Todos.

Y es que desde hace meses se están viendo afectados con los descuentos que la municipalidad les hace para –se supone- pagar a los bancos o cajas con las que tienen convenios, seguro social, etc. sin que sea así por lo que los trabajadores se están viendo perjudicados, ya no son sujetos de crédito.

Luego de varias horas de permanecer en las afueras de la municipalidad, una comisión conformada por las cabezas de los tres sindicatos, ingresaron para hablar con los funcionarios principales.

Estuvieron el gerente municipal José Mercado, el de administración Domingo Cortez, el jefe de tesorería Wilson Rivas, el gerente de planeamiento y del Serenazgo. Horas más tarde se habló con el secretario del sindicato Eduardo Vásquez, para conocer los temas tratados.

“Bueno hemos expuesto una vez más los temas principales de nuestra plataforma de lucha. No pagan a las AFP, menos a los bancos y cajas y eso nos genera perjuicio. Indican que están pagando pequeños montos de la deuda a los sindicatos y que vienen haciendo gestiones para la próxima semana cumplir con el pago de una CTS más.

Entre la deuda a los bancos y las CTS suman como 7 millones de soles. Sobre el pago a bancos indican que no hay ninguna posibilidad o alternativa. En el mes de enero se entendía que no pagaran por el pago de escolaridad, pero luego ya han podido cumplir, lo que pasa es que no hay un orden en la administración, ese es el gran problema.

Lo que ha quedado claro es en cuanto a los bancos que no hay forma y que no van a pagarles por ahora. Nuevamente tendrá que verse ese caso en la fiscalía, no hay otra forma porque están apropiándose ilícitamente de nuestros descuentos. Tenemos las boletas donde se registran los descuentos que nos hacen y ellos no pagan a las entidades.

Se les ha sugerido que hagan un comité de caja para que vean cada mes los gastos y cuidar que esos ingresos no sean tocados. Pasa que hay un presupuesto y ellos gastan en otras cosas, en cosas que muchas veces piden de la noche a la mañana y eso daña a los trabajadores, eso no debe seguir ocurriendo.

De ahora en adelante ya no habrá más reuniones, sino que tienen que pagar lo que deben, más a los adultos que no les dan nada, tienen que pagarles sus beneficios” concluyó el dirigente.