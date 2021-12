SUTE Loreto y SITER Loreto anuncian medidas de protesta ante falta de pagos

Como pocas veces, el magisterio loretano se encuentra unido bajo una sola medida de protesta, el detonante, fue la falta de pago a los docentes y auxiliares de la provincia de Maynas. Así lo manifestaron representantes del SITER Y SUTE Loreto, que ahora exigen la destitución de Linda Angulo como directora regional de educación.

Cesar Coral, sub secretario del SUTE Loreto, afirmó que al margen del pago que se efectuó ayer y que se continuará realizando entre hoy y mañana, la gestión de Linda Angulo ha demostrado ser ineficaz para la gestión pública y ha generado una crisis en el sector educación regional. El dirigente afirmó que la funcionaria “ha perdido completamente la confianza del magisterio”.

Del mismo modo, el profesor Coral indicó que la base regional del SUTE

ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público contra la Dirección Regional de Educación (DREL) a fin de investigar y sancionar a los responsables de la demora en el pago de los docentes y auxiliares de Maynas, teniendo en cuenta que se trató de la manipulación de un presupuesto intangible.

Por su parte, Roger García, dirigente del SITER Loreto, aseguró que Angulo Bartra no puede continuar al frente del sector después de los últimos incidentes. Anunció que el SITER empezará medidas de protesta como plantones a los exteriores de las casas de Linda Angulo y el gobernador regional Elisbán Ochoa, con motivo de exigir la destitución o puesta en cargo a disposición de la actual directora de la DREL.

“La posición del SITER es que se debería haber pagado antes de navidad y por ende Linda Angulo debería salir. Se va seguir luchando hasta que se pague al último trabajador”, declaró el dirigente sindical.

Por otro lado, ambos sindicatos también coincidieron en apuntar una falta de comunicación del gobernador regional con los gremios del magisterio. Ambos apuntaron falta de empatía y cualidades prepotentes en la máxima autoridad regional a la hora de tratar con los representantes de la sociedad civil.

“El gobernador no se quiere reunir con el SUTE. Ya le mandamos 5 documentos para hablar con el gobernador. La autoridad es la que no quiere sentarse a conversar. ¿Por qué no nos quiere escuchar? ¿Cómo se solucionarán los problemas?”, criticó Cesar Coral. criticó Cesar Coral. Un comentario similar dio Roger Garcia del SITER. (A. Padilla)