Así lo dio a conocer el secretario general del sindicato Gerardo Monge Dahua.



Anunció que la crisis siempre ha sido grande en ese hospital, que no es nada nuevo. Pero que ahora se ha tornado insostenible por la falta de capacidad del director Miguel Bacca Pinto, quien al asumir el cargo ni siquiera los llamó a asamblea para dar a conocer la situación en que recibía ese nosocomio.

“Acá hay un grupito que siempre se lleva la gran parte del presupuesto a través de las horas complementarias para enfermeras y médicos, a veces cuando sobra algo por ahí, les dan a los técnicos.

Por eso y muchas cosas más como sindicato estamos pidiendo el cambio del director de este hospital ante el gobernador. Queremos una nueva gestión, el director actual cuando asumió el cargo ni siquiera nos llamó a una asamblea para darnos a conocer cómo estaba recibiendo la gestión pasada, parece que se ha coludido para no cuestionar nada” dice Monge.

En efecto le han enviado un memorial al gobernador en donde le manifiestan una serie de observaciones por lo que debería ser cambiado el director.

Le cuentan que hay un mal manejo administrativo. Por estar cuestionado dentro de una auditoría que hizo OCI. Por inadecuado contrato de personal y mala distribución de personal de acuerdo al MOF y RO.

-“Contrato a un ingeniero civil para ser encargado como jefe de la oficina de mantenimiento y de acuerdo a los requisitos indicados por el MOF del hospital regional, debe ser un ingeniero en mecánica, eléctrica o sanitaria.

-Contrato de una contadora para apoyo en logística, secretaria técnica sin tener en cuenta que el hospital no cuenta con presupuesto y lo peor es que existe personal de planta para el cargo, pero los deja de lado. Igual pasa con la contratación del jefe de obtención.

-Por actitud pedante e irrespetuosa del director hacia algunos trabajadores, utilizando fuertes calificativos contra algunos, como al secretario de quién habría dicho que es un ladrón. Por no haber logrado trasladar al personal administrativo a las oficinas originales en el interior del hospital, ocupando los ambientes que son de psiquiatría y geriatría” apuntan entre otras demandas enviadas al gobernador.