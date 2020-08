Sindicato del Hospital Regional de Loreto pide salida de directora

Emite pronunciamiento conjunto con la CGTP.

Ayer asistieron hasta el gobierno regional, pero no pudieron dialogar con el gobernador. Señalan tener el deber ético y moral de denunciar irregularidades que se estarían cometiendo en ese nosocomio. Sobre su visita se dialogó con el secretario del sindicato Luis Otazú, quien estuvo con otros compañeros en la sede regional.

“Hemos venido hacer entrega de un pronunciamiento al gobernador en cuyo primer punto se informa del robo descarado que ha hecho la directora del hospital Mercy Panduro y sus funcionarios respecto al bono del mes de abril. Estando muchos compañeros en la lista, los han sacado y puesto a sus amistades. Ha destrozado la relación del bono del mes de abril.

Otro tema es la falta de interés para comprar los equipos de protección personal para los compañeros que aún están tratando en la pandemia. Las donaciones que ha hecho la sociedad civil se entregaron a la directora y ella los hizo ingresar al almacén como si hubieran comprado con las guías respectivas y eso está penado. Todo han manejado a su antojo.

Despidieron a 281 trabajadores Locadores y no hay solución, les deben desde abril hasta ahora quedando la población del hospital desabastecido. No piensan en las enfermedades tropicales como dengue, malaria, leptospira, que siempre llegan hasta acá.

No ha repuesto a los médicos especialistas que fallecieron en pandemia y ya han pasado varios meses. Es decir, ahora seguimos sin neumólogo, sin nefrólogo en el hospital cuando ella ya ha debido gestionar que se contrate a nuevos.

Encima quiere que volvamos a trabajar sin que antes hayan fumigado el hospital, no hay un protocolo para ver en qué oficinas van a atender los servidores. Todo está hecho un desorden, no tiene la capacidad para ser directora.

También hemos hablado con el consejero Francisco López, quien ha mencionado que verá el tema y profundizará en nuestras denuncias como los bonos para tomar acciones. Hay un clima de conflicto en ese hospital, nos sentimos humillados en cuanto a nuestros derechos y beneficios” habló Otazú.