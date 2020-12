Sindicato de vendedores de plátanos preocupados por la creciente del río

Debido a que no saben dónde serán reubicados.

Artidorio Orbe Tapullima, vicepresidente de la asociación de sindicatos de plataneros de la zona baja de Belén, no pudo ocultar su preocupación, ya que, a causa de la creciente de los ríos, como todos los años en esta época, las calles de la zona baja de Belén se inundan.

Los vendedores de plátano que ocupan las calles Venecia, jirón Italia y pasaje Itaya, cada vez que se incrementa el nivel del río Itaya son reubicados en las zonas altas cercanas al jirón Próspero, pero, este año debido a la pandemia no saben a donde serán llevados.

“Aproximadamente somos 30 socios que pertenecemos al sindicato, sin contar a otros vendedores que no están afiliados al sindicato, todos estamos preocupados porque hasta el momento no hemos podido conversar con el alcalde de Belén para ver si es que nos va a permitir ocupar las calles que se encuentran ubicados en la zona alta del distrito como todos los años, en los cuales acostumbrábamos a ocupar la calle Pénjamo y Calle 7 para vender nuestros productos pero como ahora el alcalde viene desalojando a los vendedores de las calles, más la pandemia, nos genera preocupación, por eso queremos saber dónde vamos a ser reubicados temporalmente” Aseveró Artidorio Orbe. (R. Graicht)