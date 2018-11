Memorial 002-2018 Sutra-SBPI fue enviado al presidente del directorio Edgar Alcides Gómez Roca

Indicaron que tomaron conocimiento de la resolución 136-2015, que aprueba reconsiderar la directiva 001-2013 aprobado por resolución 113-2013, la cual no se llegó a ejecutar en dicha directiva la regularización de nivelación de incentivo laboral de directivos y mediante Memorándum 101-2015 de fecha 30 de junio de 2016, emitido por el presidente Enrique Rodríguez Morales, donde se anula ese pago.

“Después de la investigación se concluye que no les corresponde dicha nivelación porque en el nivel remunerativo siempre ganaron igual que el personal de confianza, en tal sentido, pedimos que se ANULE la resolución presidencial 136-2015 de fecha 11 de mayo 2015 por perjudicar el presupuesto de la entidad y no tiene opinión presupuestal, siendo que solo se está haciendo para favorecer a 04 personas: Sadith Janeth Burga Flores (F-1), Henry Adolfo Pezo Vásquez (F-2), Nemesio Augusto Reyes Vargas (F-2) y Luis Enrique Gonzales Tuesta (F-1).

Existiendo negociación incompatible por parte del gerente general de la entidad y los únicos 4 trabajadores, existiendo además abuso de autoridad que estaría cometiendo este al ordenar el pago ilícito con Memorándum 549-2018 del 4 de octubre 2018 por nivelación de incentivo laboral a los F1 y F2 por 450 soles y el jefe de la unidad de administración de personal, aprovecha en ejecutar un derecho que no le corresponde en beneficio personal.

Todo esto nos perjudica a los trabajadores porque se está malversando los fondos económicos de nuestra institución para enriquecer y favorecer a unos cuantos de forma indebida, constituyendo todo esto delitos cometidos contra la administración pública debidamente tipificados en el Nuevo Código Procesal Penal. En tal sentido solicitamos declare la Nulidad de dicha resolución 136-2015 y por consiguiente la nulidad de todos los actos administrativos que a la fecha están dando trámite a este pago ilegal e indebido por no corresponder a los cuatro trabajadores antes mencionados.

Caso contrario el sindicato de la beneficencia pública de Iquitos, realizará la denuncia ante las autoridades correspondientes, debido a que no cuenta con opinión presupuestal y se está obrando y actuando en contra de los trabajadores, malversando el presupuesto económico para beneficiar a únicamente cuatro trabajadores. Los trabajadores rechazamos rotundamente el mal manejo de los recursos económicos de la entidad con acciones arbitrarias en beneficio de unos cuantos” apuntan en el documento, agregando varias hojas con las firmas de los trabajadores.