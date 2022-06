Se escuchaba ayer comentar en el marco de la protesta de los trabajadores del gobierno regional.



“Si no hay solución habrá revolución”. “Siempre de pie, nunca de rodillas”. Decían a través del megáfono. En la concurrencia de trabajadores al ingreso de la sede regional, mientras su secretario general Carlos Hidalgo, dialogaba con el gerente general sobre el pago de la 08, no se observó la presencia de la dirigente Claire Pinedo.

Se preguntó a varios de los trabajadores y éstos mencionaron que ella pertenecía a un sindicato minoritario. Pero la lucha era por el incentivo laboral que beneficiaría a todos, por lo tanto, debería estar presente. Minutos antes este medio de comunicación la vio saliendo del local central hacia su oficina, donde se reunió con un grupo pequeño de trabajadores, por lo que no se le pudo entrevistar.

“Ella es de un sindicato minoritario, ella debería estar presente porque es un solo objetivo. Estamos luchando por el pago de la 08 desde hace más de 7 años y de ello es el responsable del área de planificación y presupuesto.

Ella parece que no está de acuerdo porque está a favor de la patronal, eso nos divide. Además, su hija estaría alquilando camionetas al gobierno regional, entonces cómo va a ir contra la patronal, ella ya debería dejar de ser dirigente.

Además, según sus afiliados, ya es vitalicia, está como 10 años y no rinde cuentas. Pero nadie lo denuncia. Nosotros sí ya hemos tomado la decisión de luchar hasta el final.

Ella pone a la gente en el sector agricultura, en la producción. Tendría que dar explicaciones y aclarar si es real o no. En vez de apoyar a la lucha de manera conjunta, pone obstáculos” comentaron.