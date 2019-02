Dirigentes del sector de transporte público han retomado diálogo con funcionarios, lo que se había perdido desde hace años.

Así lo dio a conocer el secretario del sindicato de trabajadores de transporte público Gener Culqui. El mismo que ayer se reunió con intendente regional de Sunafil Gina Hidalgo Casanova, para tocar el tema de la formalización laboral.

“Hay mucho interés por parte de la autoridad de Sunafil en cuanto a la formalización del transporte. Hay que contribuir en ello puesto que la población lo está pidiendo. Ellos dicen el alza está bien, pero también deben mejorar el servicio que ofrecen y eso pasa por la formalización. De ahora en adelante estaremos en permanente contacto con las autoridades, es algo que se había perdido en los últimos tiempos”, mencionó el secretario del sindicato de choferes Genner Culqui.

Por su parte, intendente regional de Sunafil, también calificó de fructífera la reunión con los representantes del sindicato de trabajadores del transporte público.

“La reunión ha sido fructífera, se ha conocido mucho más sobre la preocupante realidad y estructura de esa actividad económica y social como es el transporte urbano e interurbano, así como provincial. Se ha conocido más a fondo cómo están estructurados, en su vínculo con las empresas, el tema laboral de choferes cobradores, controladores, quienes deberían estar formalizados.

Se ha llegado a conocer todo ello y ahora podemos realizar operativos de prevención y fiscalización respecto al tema del transporte. Necesitan una protección en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Sunafil ve por los derechos y deberes de empleados y el trabajador, y acá vemos que esos vehículos no están en perfectas condiciones.

Por ejemplo, no hay cinturones de seguridad para los choferes, los cobradores andan colgados. Hay incidencias de accidentes de transporte porque los choferes trabajan más de 12 horas al día, tienen que cumplir con su feria. Pero si estarían formalizados y con todos sus beneficios en salud, no se verían obligados hacer tantas horas de trabajo y ocurrirían menos accidentes”, opinó Gina Hidalgo Casanova.