Ha pasado casi tres años desde que las organizaciones indígenas y representantes del Estado a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), empezaron a dialogar en la búsqueda de soluciones a los diversos problemas de los pueblos afectados por la contaminación petrolera.

Como en todo proceso, se han dado marchas y contramarchas, pero lo que más nos llama la atención en este tiempo que seguimos un poco más de cerca el diálogo y los consiguientes acuerdos que quedan plasmados en un acta de compromisos, es que todo camina demasiado lento.

“No hay voluntad del Estado”, no se cansa de repetir uno de los líderes más visibles y asesor indígena José Fachín que se formó de abogado en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, con el aporte de otros profesionales indígenas amazónicos que han logrado carreras universitarias y técnicas, así como los que con mínimos estudios trabajan en estos objetivos.

Así, hemos podido comprobar que la PCM no acierta en lo que emprende porque no socializa debidamente ni adapta sus proyectos a las realidades de la zona, ni menos muestra interés por hacer que la inversión del Estado sea sostenible en las poblaciones donde, por ejemplo, se impulsan proyectos de saneamiento con agua apta para el consumo humano y servicios higiénicos.

Nos explicamos. Estuvimos en la localidad de Saramuro y pudimos observar que las instalaciones en referencia están a pocos metros del ro Marañón, por lo que no es difícil imaginar un escenario donde las aguas torrentosas terminen minando la ribera y jalando la construcción del proyecto de saneamiento hacia el río, sepultando bajo las aguas la inversión. Esto queda en el análisis ya que también se habla de estructuras prefabricadas.

En otros pueblos tenemos referencia que se han instalado los tanques para obtener agua para el consumo humano, pero este líquido debe provenir de la lluvia. Esto en su momento indignó a las poblaciones porque, como todos sabemos, la temporada intensa de lluvias no es todo el año. Es por ello que la opinión de la dirigencia es hacer que el abastecimiento de las instalaciones sea combinable, o sea del subsuelo y de los aguaceros. ¿Cuánto del 100% se ha avanzado en esto? Según la dirigencia apenas un 5%. Y eso que este tema es apenas uno de los más de cuarenta puntos en agenda.

Hasta cuándo seguiremos así. Los devaneos de la PCM y las dirigencias han disminuido la producción del petróleo en Loreto, han reducido el monto del canon petrolero, y ha ocasionado que más de dos mil trabajadores se queden desempleados, mientras el vandalismo empaña la lucha por los derechos de los pueblos ancestrales.

Necesitamos un sinceramiento del Estado y las organizaciones indígenas. La solución a sus reclamos tienen que tener plazos que se cumplan (inicio y fin), por la paz social de los pueblos y la estabilidad en Loreto.