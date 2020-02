Sin decretarse feriado Dirección de la producción dio asueto por el día del Amor y la Amistad

Director Alfonso Shapiama, dijo que era para que los trabajadores bajen el estrés.

Increíble conocer de las decisiones que toman algunos directores secundados, en el presente caso, por el sindicato de trabajadores. Cuando más se necesita trabajar en la región a fin de salir de la crisis asfixiante, el director Alfonso Shapiama, acepta propuestas incoherentes como irse de paseo al balneario King Kong un día laborable.

Mientras que el resto de direcciones regionales estuvieron trabajando de manera normal, las oficinas de la producción (pesquería) se convirtieron en un cementerio y no atendieron a usuarios. Sobre el tema se entrevistó al director, quien manifestó que recién iría al centro recreacional a las 10 am.

“La actividad ha sido coordinada con los trabajadores y el secretario del sindicato a fin de hacer una reunión de confraternidad, de tal manera que los trabajadores se desestresen de todos los días trabajados.

Y también para celebrar el día del amor y la amistad. La actividad será en el balneario de King Kong (Zungarococha). Ahí habrá juegos físicos, concursos y al final compartir un almuerzo. Incluso se comunicó a algunas personas que hacen trámites para que no vengan”, confirmó el director.

De otro lado, se le consultó sobre el maltrato que habría recibido una trabajadora (Lita Bernuy) con discapacidad. “Eso fue solucionado en el menor tiempo posible, se acondicionó el baño y vino a ver Defensoría del Pueblo. En su oficina también se han acondicionado espacios para que pueda moverse con facilidad.