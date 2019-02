CSJ Loreto y la ODECMA organizaron evento gratuito

En las ponencias se planteó la necesidad de afianzar alianzas estratégicas entre el Periodismo y la ODECMA

La tarde de ayer, miércoles 30 de enero, se desarrolló el simposio: “La Noticia como Fuente para la Lucha Contra la Corrupción”, evento organizado por la Corte Superior de Justicia de Loreto (CSJ Loreto) y la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) donde participaron estudiantes de Ciencias de la Comunicación y de Derecho, así como periodistas y público interesado.

El simposio, desarrollado de manera gratuita, se llevó a cabo en las instalaciones del auditorio central de la Corte Superior, teniendo como expositores al Dr. Aristo Wilbert Mercado Arbieto, jefe de la ODECMA; Lic. Francisco Gallo Infantes, primer vice decano del Colegio de Periodistas del Perú-Región Loreto; Sr. Jorge Martín Carrillo Rojas, corresponsal en Iquitos de RPP; y al Sr. Roosevelt Graicht Díaz, colaborador del diario judicial “La Región”.

En la primera ponencia, a cargo del Dr. Mercado Arbieto, se abordaron el tipo de contenidos que deben ser considerados en una nota periodística, para que se constituya como fuente para una denuncia, planteando la necesidad de establecer una alianza colaborativa entre la ODECMA y el periodismo. Asimismo, señaló que la opinión pública -generada a partir del lanzamiento de noticias concernientes a procesos judiciales de corrupción y otros delitos- suele devenir en presión social hacia instituciones como el Poder Judicial o Ministerio Público para la resolución de tales casos. No obstante, enfatizó que ello no puede ocasionar que los procedimientos o procesos contemplados por Ley en el sistema de justicia puedan modificarse, obviarse o direccionarlos a favor de una de las partes involucradas.

Por su parte, el Lic. Gallo Infantes contextualizó el panorama de la corrupción en el Perú, citando los recientes resultados de Transparencia Internacional respecto al Índice de Percepción de la Corrupción que posicionan al país en el puesto 105 de 180 países evaluados, situación que evidencia un retroceso respecto a la consolidación de la institucionalidad en el Perú. Otro de los aspectos tratados fue la significativa repercusión de una investigación periodística en la estabilidad de un Gobierno o personaje público, refiriendo datos históricos a nivel nacional e internacional.

La ponencia de Carrillo Rojas describió cómo un hecho delictivo, o presuntamente delictivo, genera conflicto de intereses para su publicitación periodística. A su vez, manifestó que durante sus años de labor periodística ha encontrado personas cuya declaración ayudaría a esclarecer un posible hecho de corrupción, o bien, que dicho testimonio podría constituirse no sólo como materia para una noticia, sino también como materia de denuncia; sin embargo, la mayoría de ciudadanos rechaza brindar ese tipo de información por las implicancias futuras.

Mientras que Graicht Díaz brindó una exposición sobre cómo la labor de un periodista constituye un soporte en la lucha contra la corrupción, pues la información veraz que se vierte en medios y el tratamiento periodístico de calidad, pueden configurarse como piezas claves para la resolución de un proceso judicial.

Al cierre del evento, se precisó que los certificados de participación se entregarán desde el día martes 05 de febrero, en el Módulo de Atención, ubicado en la entrada principal de la Corte Superior de Justicia de Loreto (Av. Grau N° 720), en horario de oficina.

Oficina de Imagen Institucional-CSJ Loreto