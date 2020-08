Una verdad que se aborda de forma simplista es respecto a lo que afrontan en silencio miles de ciudadanos de la zona fronteriza de nuestra región y país con la república de Colombia, donde bandas delincuenciales con diferentes actividades ilícitas se aparecen para intimidar.

Llevamos unos 30 años abordando la problemática de esa línea de frontera donde el narcotráfico ya no solamente opera y se asocia con voluntarios, sino que también obliga o por último dice sutilmente mira y no te metas, no denuncies, no avises, que algo muy feo te puede ocurrir incluyendo a tu familia. También está el tema del tráfico de madera y otros.

Son conductas de la mafia que ya es conocido, pero de lo que tenemos un poco más de conocimiento sobre lo que ocurre en los pueblos de la línea de frontera del lado peruano, damos fe que son tres décadas que nada extraordinario ha ocurrido para que cambie a bien la vida por allá.

Aunque siempre ha existido el miedo, ahora ya el silencio ciudadano es un arma de defensa porque, si bien hay documentos que publica el Estado peruano para la protección de nuestros compatriotas en esa zona, los esfuerzos no han sido suficientes ante el enorme problema.

Parece hay una desproporción entre lo que las autoridades nacionales decretan para lograr la tranquilidad de los ciudadanos fronterizos y lo que en la práctica se realiza, es que resulta muy, pero muy insuficiente.

Esto se conoce también desde hace más de 40 años, cuando en ese intento de formar hitos humanos el extinto ex presidente Fernando Belaúnde hablaba de las fronteras vivas, y todos los demás mandatarios se han referido a lo mismo, pero todo hasta ahora ha fracasado.

La idea de las fronteras vivas no solamente es que haya pueblos peruanos a lo largo de la línea de frontera, sino que haya una efectiva presencia del Estado y por supuesto que se hace necesaria una intervención binacional con Colombia, no solo para los actos protocolares, sino de una real preocupación por la vida pacífica de los habitantes de ambas naciones.

Del lado de Perú el tema ha vuelto a tomar actualidad y nos preguntamos si los actuales congresistas por Loreto tendrán agendada esta estremecedora realidad, en busca de soluciones.