Se detectan más de 150 casos por día en los centros de atención.



Con la idea que la variante ómicron/covid es leve, algunas personas no le dan tanta importancia. Sin embargo, es necesario hacer un llamado para que sean conscientes a fin que se corte la cadena interminable de casos que se vienen registrando en Iquitos.

De no haber existido ningún caso en esta región, luego de las fiestas de fin de año y con las pruebas de descarte que se vienen aplicando, se conoce que hay muchísimos casos en esta zona de Loreto.

Y que vendrán muchos más luego de los carnavales cercanos. Lo malo es que varias personas, con vacuna y sin vacuna han empezado a ingresar a los hospitales por presentar síntomas no leves y complicaciones preocupantes en su salud.

Hay que resaltar la prevención que en estos momentos se está haciendo en los 10 centros impulsados por la dirección de salud, hasta donde acuden las personas para hacerse el descarte del virus. Los profesionales de la salud, atienden las 24 horas del día, como en la posta de Moronacocha, el ubicado en la cuadra 20 de Calvo de Araujo, entre otros.

Así como la dirección regional de salud está haciendo esfuerzos en cubrir todas las atenciones preventivas y también a casos contaminados, es menester de los ciudadanos tomar conciencia y cubrirse con mascarillas etc. para cortar la preocupante cadena de muchos contagios que se registran en estos días.