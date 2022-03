Declaró no ha lugar pedido de sobreseimiento de caso que involucra a la ex autoridad local de esa provincia.

Hoy llegan a Iquitos altos miembros de la Fiscalía Suprema Anticorrupción, ojalá y se enteren de muchos casos congelados.



La semana pasada llegó a Iquitos una comisión de fiscales supremos especializados en lavado de activos; hoy lunes 14 de marzo, llega hasta las instalaciones del ministerio público otra comisión, pero ahora integrada por fiscales supremos especializados en casos de corrupción de funcionarios. Se espera que hagan un trabajo profundo, no sólo para enterarse de casos registrados en Iquitos, sino en toda la región y que por ahora duermen en un cajón fiscal.

En muchos casos la falta de celeridad en las investigaciones contra la corrupción, así como circunstancias de aparente favorecimiento a los investigados; es que ex autoridades que antes han administrado el presupuesto público de sus comunidades, se animan a seguir postulando en elecciones a ver si nuevamente vuelven a contar con ese presupuesto fresco.

Requena es una de las provincias donde la impunidad es “ama y señora” desde hace décadas. Donde se han diluido sendos millones de soles, sin que se observen obras que hayan sacado de la pobreza en que están sumidas las innumerables familias.

Hace años se presentó una escandalosa denuncia sobre el emblemático caso del proyecto de rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado, para lo que el Estado envió 26 millones de soles, que, según denuncia de pobladores, desaparecieron sin que se haya hecho la obra.

El pasado 12 de octubre de 2020 a través de una nota de prensa de imagen institucional del MP, se conoció el requerimiento de acusación que hicieron ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Requena a cargo del Juez Alejos Cruz William, sin que hasta ahora se conozca si dieron trámite a juicio de tan sonado caso que lleva 10 años en investigación.

En efecto el 12 de octubre de 2020, cuando había bajado la primera ola covid; el fiscal provincial Víctor Daniel Scipión Salazar, solicitó al poder judicial 15 años de pena privativa de la libertad para el ex alcalde de Requena Marden Arturo Paredes Sandoval y otros ex funcionarios por el presunto favorecimiento a un consorcio constructor y malversación de fondos.

Solicitaron la misma pena para el ex gerente Cheryl Flavio Zevallos del Águila, ex gerente de administración José Lozano López, ex gerente de presupuesto Walter García Hidalgo. El mencionado consorcio estaba conformado por las empresas H&J Inversiones Sac. STI Contratistas Generales SRL. H&M Ingenieros y Consultores y Constructores Sac. A quienes los habrían favorecido con la buena pro, pese a que presentaban documentación falsa y carecer de inscripción vigente en el registro nacional de contratistas. Les pagaron más de 20 millones de soles, pese a que la obra no tenía suficiente avance físico.

Igual pidieron 12 años de pena privativa de la libertad para los integrantes del comité especial de licitación, Jorge Villavicencio Caballero y Romel Navarro Mozombite.

Así como para ex funcionarios ediles: Eligio Flores Pinedo, César Romero Koo Rojas, Julio Vela Alvarado, Frank Díaz Talledo, Julio Montalván Inga y Heniger del Águila Manuyama. Igual para cómplices primarios, Víctor Torres Hernández, Semira Córdova Gómez, Héctor Becerra Hernándes, Christian Becerra Hernández y Miguel Méndez Domínguez.

Piden reparación civil de 20 millones 886 mil soles, para los acusados de colusión agravada y 5 millones para los acusados de malversación. Y HASTA AHORA, no hay respuesta judicial en torno al emblemático caso de Requena.

En lo que sí se observa un pequeño resultado del poder judicial en cuanto al Juez Williams Alejo Cruz; es respecto a la investigación que la fiscalía le sigue al ex alcalde Marden Paredes, por el presunto delito de usurpación agravada (en poder se habría apropiado del terreno) en contra de la municipalidad de Requena.

El fiscal, increíblemente, pide al juez que el caso se archive (sobreseimiento) en torno al terreno conocido como “Lago Avispa”, reserva y patrimonio natural del pueblo de Requena, donde el ex alcalde había colocado una especie de restaurante rústico que luego mandó a botar. Así como que habría utilizado maquinaria municipal de Requena, para abrir trocha hasta “Lago Avispa”.

“El ministerio público no tiene claramente definido el sustento de la causal de sobreseimiento que encaja en este caso concreto, habiendo realizado el sustento del sobreseimiento planteado en varios supuestos, dando a entender que cualquiera de ellos pueda resultar, ya que ni siquiera lo sustenta de manera alternativa sino en forma conjunta y mezclada, por lo que, para esta judicatura, desde ya, debilita la posición del ministerio público” dice el poder judicial.

Por lo que el juez Alejo Cruz, decidió desaprobar el requerimiento fiscal de sobreseimiento (archivo) en el proceso seguido contra Marden Paredes Sandoval, en el caso de usurpación. Elevando todo lo actuado a la fiscalía superior penal de Loreto, a fin de ratificar o rectificar el requerimiento fiscal de Requena.

¿Ya habrá respondido la fiscalía superior? Sería bueno que la comisión de fiscales supremos anticorrupción que ha llegado hoy 14 de marzo 2022, averigüe al respecto. Aunque presentimos que entre cientos de casos de corrupción de funcionarios que existen en las diversas fiscalías, puedan tener tiempo para ahondar en casos provinciales.

(Luz Marina Herrera Lama).