Sigue el frío

“Las temperaturas mínimas nocturnas en todo el país registran un descenso significativo, en especial, en la costa central y norte, así como en la sierra y selva sur”. Esa es la información oficial, pero en la selva del nor-oriente (Loreto), también estamos experimentando cambios bruscos.

Aunque no tengamos los grados menos que en el sur del país incluyendo la región tropical de Madre de Dios, esta prolongada baja temperatura a lo que no estamos acostumbrados ya está repercutiendo en la salud con las enfermedades respiratorias.

Incluso en días con brillo solar hemos experimentando temperaturas de 19 y 20 grados, poco común en esta parte del país que sumado a vientos fríos y lloviznas, está terminando por preocuparnos y doblegar las medidas de prevención.

Entre los vecinos se conversa sobre vaporización con eucalipto, hasta de tomar una vaso caliente con estas hojitas. También de preparados (jarabes naturales) de ajos, cebolla y miel de abeja, entre otras recomendaciones caseras, sobre todo a modo de prevención.

Las autoridades están exhortando a la población a abrigarse debidamente y no confiarse al decir que no sienten frío porque están haciendo actividades que les hace entrar en calor, pero no están protegiéndose arropándose. Y el problema mayor es que no tenemos ropa adecuada, una chompa o blusa abrigadora por ahí, pero no las recomendables para bajas temperaturas.

De pensar que por acá deberíamos estar en un fuerte verano, aunque por unas horas los rayos solares nos recuerdan la estación natural, el registro de 19 grados de anoche al promediar las 11 pm, nos volvía a la mente los efectos del cambio climático.

Sobre los niveles de frío, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), indicó que en la costa los distritos cercanos al litoral del centro y norte del país se ven afectados por el descenso significativo de las temperaturas nocturnas de 10.7 grados Celsius.

En cuanto a la selva, el Senamhi recordó que el ingreso del sétimo friaje, calificado como el más intenso de lo que va del año, provoca la disminución de las temperaturas. En Madre de Dios, la estación Iñapari registró 10.4 grados Celsius y la estación Puerto Maldonado alcanzó 10.8 °C. Solo queda abrigarse y cuidarse.