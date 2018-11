Dijo Javier Aroca, subsecretario de diálogo y sostenibilidad de la PCM.

Respecto al cierre de la válvula ubicada en la zona de influencia petrolera que administra la empresa Pluspetrol. Y siendo eso así, es sumamente preocupante que la empresa mencionada no le haya dado importancia a los comuneros que están protestando desde hace casi un mes, sabiendo que esa acción de lucha, podría terminar perjudicando a toda la ciudad de Iquitos.

Eso fue lo que se entendió al recoger las declaraciones del representante de la PCM, Javier Aroca, quien se reunió ayer con los representantes de la empresa y los comuneros que llegaron desde la zona, quedando en la huelga indefinida sus hermanos que siguen vigilando la toma del ducto administrado por la Pluspetrol.

“Esta es una reunión de diálogo con representantes de la empresa Pluspetrol y de las comunidades del Chambira que han tendido una medida de fuerza como el bloqueo de los ríos y están esperando llegar a acuerdos ante los diversos reclamos que tienen en la zona.

Ahora no están operando y es algo muy preocupante porque si continúa la situación así, Pluspetrol tendría que dejar de bombear petróleo al oleoducto y no podría haber transporte de petróleo a la ciudad. La electricidad en la ciudad de Iquitos se vería perjudicada, ya que es en realidad con lo que funciona el sistema productivo en esta ciudad.

Entiendo que no se ponen de acuerdo en los montos. Hay reclamos porque las comunidades piden determinada cantidad de dinero por indemnizaciones y Pluspetrol está esperando que se circunscriba a los acuerdos de servidumbre que tiene con ellos. Se espera que lleguen a un acuerdo”, opinó Aroca.

¿Usted también estará presente la próxima semana en la reunión para ver el tema de la Hidrovía?

-Sí, el día cuatro de diciembre estaré acá. Una reunión que se hace cada 6 meses con un grupo de trabajo del proyecto Hidrovía. Vienen representantes de diversos ministerios con organizaciones diferentes que están en las cuencas de los ríos Ucayali, Marañón, Amazonas. Venimos varios funcionarios.