SI SEGURIDAD ALIMENTARIA NO COMIENZA DESDE LO LOCAL NO VA SER POSIBLE FRENAR AUMENTO DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN INFANTIL EN PLENA PANDEMIA

Durante el programa Diálogo abierto de Salgalú Tv, el sociólogo y ex coordinador del Informe de Desarrollo Humano del PNUD, Luis Vargas-Aybar; la nutricionista del Instituto de Investigación Nutricional, Hilary Creed-Kanashiro; y la coordinadora regional de alimentación escolar para AL y El Caribe – FAO, Najla Veloso, coincidieron en que es fundamental que la seguridad alimentaria crezca y se fortalezca desde lo local de lo contrario continuará el aumento de la anemia y la desnutrición infantil en medio de la pandemia.

Según estimaciones del Programa Mundial de Alimentos, en el Perú 3.5 millones de peruanos estarían en inseguridad alimentaria severa, debido a los efectos catastróficos del Covid-19. Situación que principalmente afecta a los niños en su primera etapa de desarrollo. A mayo, el 71 % de peruanos experimentó una disminución de sus ingresos debido al brote de COVID-19 y un 78 % tuvo dificultades para conseguir alimentos, sea por los precios o disponibilidad en el mercado. Además, lo más grave es que un 20 % de la población reportó haber tenido una sola comida diaria y 13 % ninguna. Para muchos, esto ha significado que obligatoriamente cambien su dieta, forzados contra su voluntad por una pandemia que ya ha cobrado la vida de más de 32 mil peruanos.

El sociólogo Luis Vargas-Aybar enfatizó que “en el Perú, desde los 90 no existe planeamiento y así reforzar la seguridad alimentaria, lo que hace difícil organizar recursos”. “Pero – acotó- sí se puede hacer planeamiento a nivel local para que los niños no vuelvan a estar desnutridos. Por eso, desarrollo sostenido en el tiempo requiere una escala productiva, agrícola, industrial, entre otras. Frente a eso hay que organizar los recursos y las metas que se quieren conseguir. A eso se le llama planeamiento”, que es lo que no tenemos como país, refirió.

Para el ex coordinador del Informe de Desarrollo Humano del PNUD,” esta pandemia nos ha hecho mirar un espejo que no nos gusta porque nos ha reflejado viejos problemas, lo cual hace que no solo esta crisis sino cualquier otro fenómeno nos ponga en situación de crisis”. Agregó que por ese motivo “hay que transitar de la emergencia al desarrollo, que con el apoyo que se está dando a una parte de la población, estas familias no retornen a una situación de pobreza y abandono en el que estaban antes de la emergencia”, indicó.

Hilary Creed-Kanashiro, afirmó “frente a las consecuencias que ha traído la pandemia, con una seria situación en cuanto a la alimentación de muchas familias y sus niños por la brusca reducción de los ingresos de sus padres, es fundamental aprovechar lo que se produce a nivel local. Sin embargo algo que es cierto es que las familias no han podido contar con una variedad de productos frescos debido a que muchos agricultores no han podido salir a vender sus productos”. Creed-Kanashiro denunció que “se han estado entregando canastas con alimentos no perecibles como arroz, aceite enlatados, también menestras, pero sin alimentos frescos, como hígado, carnes, que son fundamentales para el nivel de hierro de los niños”.

“Sabemos que seguimos con una alta prevalencia de anemia en los niños más pequeños y en estos meses el Estado no ha brindad esa urgente atención. Se ha suspendido la suplementación de hierro, de micronutrientes en gotas y jarabes, recién se han empezado a entregar y ya se están estableciendo estrategias para completar este servicio en los centros de salud, por grupos de niños”, denunció Creed-Kanashiro.

Najla Veloso, también resaltó que “es importante promover que el Estado promueva el consumo de productos propios, garantizar su venta y disponibilidad. Es fundamental que haya políticas solidas de atención y garantizar el derecho a la alimentación, especialmente escolar.

“Se debe garantizar que todos los días lleguen alimentos a las familias destinados a la alimentación escolar y asegurar que su preparación sea de calidad para la buena salud de los niños. Lamentablemente en la actual situación este servicio no se está dando y no se garantiza la seguridad alimentaria nutricional de las familias ni de los escolares. Por ello, lamentablemente es probable que tengamos un aumento en los niveles de anemia. Si queremos seguridad alimentaria debemos mantener la alimentación que se daba en las escuela. La alimentación escolar ha sido potente para hacer frente a la anemia y la desnutrición”, recalcó Veloso.

Por su parte, los doctores Óscar Aquino, nutricionista especialista en gerencia de salud; y Óscar Liendo, pediatra especialista en primera infancia, ambos miembros del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia liderado por el padre Gastón Garatea, coincidieron en que “lo inmediato para lograr una seguridad alimentaria en medio de la crisis es trabajar con los alimentos que existen en el país para brindar una adecuada alimentación a los niños”. Ambos médicos insistieron en que se puede hacer mucho con las producciones locales. “Orientando las compras con los recursos locales sí existe la posibilidad de dar respuesta a corto, mediano y largo plazo a esta crisis alimentaria”, recalcaron.