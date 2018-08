Declaro el ex director del Área de Patrimonio del Gobierno Regional.

Adolfo Cossi, antes se desempeñó en ese cargo, actualmente está apoyando al proyecto de inversión pública del paiche en la dirección de la producción, dirigida en estos días por el ex administrador del gobierno regional Manuel García Morey.

“En estos instantes estamos poniendo énfasis a la gestión y administración del presupuesto del proyecto que cuenta con un monto de más de 8 millones de soles a ejecutarse en 3 años.

Estamos trabajando con celeridad para reorganizar todo y lograr grandes resultados, como siempre ha debido ser. Mantenemos reuniones constantes con el equipo que ve el proyecto, así como con el director de Direpro”, contó.

¿Usted estuvo en el área de patrimonio, cómo ve el tema de la posible permuta para que el embarcadero el “Huequito” sea entregado a Petroperú?

-Eso se ha venido trabajando desde hace más o menos 2 años. Vienen trabajando para garantizar un buen término y llegar a un acuerdo que convenga tanto al gobierno regional como a Petroperú.

El terreno que ocupa hace años la sede del gobierno regional fue cedido por Petroperú, incluso ahí se han realizado algunas modificaciones, entonces se tenía que sincerar todo eso.

En dos años se ha avanzado el tema y dentro de poco se tendrá una solución al respecto. La oposición del sector turismo, era una arista que había contemplado el gobernador. Pero acá de lo que se trata es de conseguir soluciones y no crear problemas. Confío que se llegue a un buen acuerdo luego de un diálogo entre todos los actores.

Si eso ocurre en cuanto a una entrega, no sería una entrega al 100%, sería una concesión por parte de Petroperú para que siga funcionando en el mismo objetivo para lo que fue hecho. No me puedo pronunciar más.