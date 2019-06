“Si no hay avance los pueblos irán a un paro indefinido”

José Fachín, asesor indígena de las Cinco Cuencas

Los resultados se evaluarán en la reunión plenaria de San Lorenzo el 27 y 28 de junio

La semana pasada en Iquitos se realizó una reunión entre las federaciones indígenas de Loreto y la representación del gobierno central, donde analizaron los resultados de las tareas pendientes en el tema hidrocarburos.

Los resultados se tratarán en la reunión plenaria que se desarrollará en San Lorenzo (provincia Datem del Marañón) el 27 y 28 de junio. En esa reunión darán cuenta sobre lo que ha trabajado la comisión.

“Los pueblos tomarán decisiones en caso no haya ningún avance de los puntos que se vienen discutiendo en las mesas, las poblaciones automáticamente han dicho que se van a ir a un paro indefinido”, informó el asesor indígena de las Cinco Cuencas, José Fachín Ruíz.

Detalló que dentro del acuerdo macro tienen tres grupos de trabajo, uno es el tema de Proyectos Inmediatos 2019, el Plan Post Petróleo 2020-2026 donde solicitan un fondo de 10 mil millones para trabajarlo.

En esa línea la semana pasada el grupo técnico con participación de los pueblos indígenas, abordó la agenda hidrocarburos que tiene los temas: Oleoducto Nor Peruano, la Emergencia, la Comisión de la Verdad, la Ley de Hidrocarburos, el Canon Especial para los Distritos Productores del Petróleo, la Compensación por Derrame, Servidumbre Petroleras y la Remediación.

En el tema específico del estudio técnico del Lote 8 es un acuerdo con las federaciones de la primera plataforma que se vino discutiendo con anterioridad y se viene desarrollando por el tema de remediación en el Lote 192 y en el Lote 8, en la cual estaban FECONAP, FEDIQUEP, ACODECOSPAC y FECONACO, en su momento. “Eso ha tenido bastante demora entre tantos puntos que el gobierno no viene cumpliendo”.

Fachín Ruíz recordó que en el tema del estudio técnico independiente que va a realizar las Naciones Unidas para el Lote 8, donde han identificado a 12 federaciones que se encuentran dentro del mismo.

También la semana pasada se reunieron para aprobar los términos de referencia y para que se pueda avanzar en los estudios. “Posteriormente vamos a tener una reunión con todas las federaciones para viabilizar y pueda avanzar este estudio, porque lo que queremos son los resultados para que empiece la remediación”.

(Diana López M.)