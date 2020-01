“Si no hay atención se viene cierre de estaciones y ríos que involucran al circuito petrolero”

Habló Daniel Saboya, uno de los dirigentes principales en la lucha indígena.

Y si bloquean los ríos las lanchas que vienen con productos de primera necesidad y las que transportan el crudo para los combustibles hasta Iquitos, no pasarán. Y recién ahí se empezará a sentir (mucho más) el estrangulamiento económico en la ciudad, con la carestía de precios en productos alimenticios.

“Nosotros estamos comunicando a la población lo que nos ha encomendado el pueblo indígena. Hay la decisión de mantener la lucha de forma sostenida hasta que lleguen las autoridades correspondientes, aunque ellos están tercos en que no vendrán a Loreto.

El gobierno central y la PCM no son francos, no cumplen con los acuerdos referentes al hidrocarburo, tampoco con el plan pos petróleo que ellos lo llaman, cierre de brechas.

Y mucho menos con la cartera de proyectos que ya teníamos para ejecutarse este año 2020, ahora no otorgan el presupuesto y quieren pasar al año 2021 y eso los pueblos no lo aceptan, por eso la protesta que no terminará así de fácil. No caeremos en su juego.

Ahora hay coordinación con el Gorel, lo malo es que el gobernador le dice SÍ a todo lo que le manda el gobierno central y así no es. Quieren imponer cosas. Incluso ahora hay un coordinador de la PCM en Loreto, quien manifiesta que no vendrán las autoridades.

Anunciamos que de no darse una solución, de no cumplir con los acuerdos asumidos, se evalúa el cierre de las estaciones ubicadas en el circuito petrolero y se bloquearán los ríos”, anunció Daniel.